A lo largo del tiempo, Jessica Alba ha ganado popularidad por ser una de las actrices más relevantes de su generación. Pero en los más recientes años, la actriz de Dark Angel ha mostrado interés en temas relacionados a la subjetividad de la belleza y también ha sido considerada como activista y promotora del amor propio.

De esta manera, la reconocida actriz, escritora de un best seller y mujer de negocios, se ha consagrado como una voz líder del estilo de vida saludable. A través de sus mensajes, Jessica Alba ha desafiado constantemente los conceptos de la sociedad sobre la belleza.

Ahora, la artista ha aprovechado redes sociales como Instagram para transmitir a sus seguidoras algunos consejos de belleza y estilo de vida sano.

Algunos de sus tips

En una publicación reciente de Instagram, la actriz se mostró utilizando una mascarilla facial en tono rosa, mientras su pelo estaba recogido con una diadema blanca. Para el vídeo, Jessica Alba posó de frente, al natural con las cejas despeinadas y con las pestañas ligeramente rizadas.

Durante la secuencia en su cuenta, Jessica Alba recomienda a sus seguidoras realizar una respiración concentrada, la cual, explica la actriz, consta en tomar aire durante 4 segundos, mantenerlo por 4 segundos y sacarlo durante 4 segundos.

La actriz y empresaria acompañó el vídeo con algunas imágenes que comparten mensajes de amor propio. “Solo un amable recordatorio: Nada de ti es un error. Tú eres un regalo y estás aquí por una razón. Te mereces ocupar un lugar en el espacio y te necesitamos aquí”, se lee en la primera imagen que forma parte de la publicación.

“Rodéate de personas que merezcan tu magia” es el segundo mensaje que acompaña el vídeo. Y “limpia tus pensamientos - ellos tienen el poder de cubrir tu vida de suciedad” es la tercera imagen de la artista.

Sumado a los emotivos mensajes que formaron parte de la publicación, Jessica Alba aprovechó la descripción del vídeo para enfatizar la importancia de nuestra propia persona, y lo relevante que es, para ella, ser uno mismo.

La actriz de Hollywood agregó que reconocerse y aceptarse significa hacer cosas que ayuden a mantener la salud mental y el cuidado personal.

Además, compartió con sus seguidoras algunos de sus tips de belleza: mantener la mente sana, meditar y darle atención al cuidado personal.

La actriz también invitó a tomarse un poco de tiempo para darse más amor propio. Señaló que dedicarle tiempo a una máscara facial o hacer respiración guiada; incluso comer tacos y beber tequila, son actividades que todas merecen.

No es la primera publicación donde la actriz menciona la importancia del amor propio. A través del hashtag #selfcaresunday ha abordado temas de aceptación personal.

Jessica Alba

¿Por qué es tan importante?

“Niégate a sufrir por amor, encuentra tu lugar en la soledad y no permitas que el deseo de amar esté por encima de todo. Protege el amor propio, sin el cual no podrás construir relaciones sanas”, es la primera indicación que entrega el sicólogo Walter Riso en su Manual para no morir de amor.

Conociéndote, amándote como eres, buscando tu paz interior reforzarás tu autoestima lo que redundará en lograr una relación sana con tu pareja y discernir si la misma vale o no la pena.