La soledad el Día de San Valentín no tiene por qué ser visto como una muestra de fracaso.

En nuestra sociedad solemos asociar “tener” con éxito, por lo que al llegar esta fecha, tener con quién pasar el día es indicativo de que estamos haciendo algo bien. En esa lógica, mientras más fotos colgamos en nuestras redes sociales sobre cómo nos preparamos para la conmemoración o cómo la estamos pasando les dejamos saber a los demás cuán exitosos somos en ese sentido.

La presión puede ser avasalladora si nos dejamos llevar por el “qué dirán”. Pero lo cierto es que el 14 de febrero no tiene por qué ser causa de tristeza y hasta depresión si al llegar no tenemos pareja. Como ocurre con otras celebraciones, el Día de San Valentín es más de carácter comercial. Y lo cierto es que celebrar el amor verdadero, en cualquier manifestación, debe ser nuestra gran apuesta, ¡todos los días!

Así las cosas, si no tienes pareja, te aconsejamos qué hacer y qué no para que este viernes no te embargue la melancolía.

Ámate y ama, pero no por presión

Dedica el día a la persona más importante que conoces, que eres tú. Aprovecha que no tienes un compromiso sentimental y date la oportunidad de cultivar uno de los amores más lindos: el propio. Igualmente, puedes aprovechar para manifestar tus sentimientos de una manera especial a quienes muchas veces damos por sentado: nuestros padres, hermanos, primos, amigos, etc. Déjales saber que piensas en ellos y los quieres aunque no tengas la posibilidad de dejárselos saber cuanto desearías.

Sé tú

Lo mejor de pasar este día contigo es que puedes hacer lo que quieras como lo sientas y no por complacer a nadie. Si no quieres no tienes que maquillarte o salir con ropa de vestir. Puedes ser lo que eres y estar completamente a gusto. Si quieres emperifollarte hazlo, pero no para lucir bien para otra persona.

Aprecia tu soltería

Existen muchas ventajas en el hecho de estar sola. No tienes que negociar cada salida, tienes independencia, suficiente tiempo libre y más espacio para hacer lo que deseas. Puedes hacer una lista para recordártelo y celebrarlo.

No te dejes influenciar

Olvídate de las redes sociales. No prestes mucha atención a lo que otras personas comparten. Si sabes que te afectará, entonces ¡ni te conectes ese día! Ten claro que no todo lo que la gente comparte es 100% real. Y, ojo, recuerda que el que alguien esté en una relación no significa que sea feliz o que sea una relación saludable.

Ejercítate

Deja a un lado la tristeza y muévete. Da una buena caminata, corre... ¡haz ejercicio! Cuando haces ejercicio liberas endorfinas, que te ayudarán a sentirte con energía, con la mente positiva y feliz.