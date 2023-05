Dar rienda suelta a la imaginación para crear figuras de arte en papel con resultados únicos dejó de ser para Stephanie Antonetti Cruz un simple pasatiempo para convertirse en un trabajo alterno que además de ser una fuente de ingreso adicional, le ha traído grandes satisfacciones como artista.

“Es un arte que aprendí de mi mamá, María Cruz. Ella hizo una canasta elaborada con papel y me gustó mucho. Entonces ella, luego de un tiempo, me enseñó unas figuritas antropomorfas de 6 pulgadas aproximadamente hechas en papel que vio en internet y desde ese momento comencé a replicarlas, claro con un toque especial que distingue mi obra”, explicó la artista plástica certificada por Fomento Industrial desde el 2017 y residente del barrio Los Bajos, en Patillas.

PUBLICIDAD

Aunque sus inicios como artesana se remontan al 2004, cuando confeccionaba prendas a partir de diversas y coloridas semillas, Antonetti Cruz afirma que la creación de figuras en papel es lo que más le gusta, “porque puedo expandir mi crecimiento en el arte”.

Mientras elaboraba un nuevo pedido que consistió en la creación de una figura femenina en gestación, la artesana explicó que cada obra tiene una personalidad que la diferencia de las demás, aunque su apariencia sea prácticamente similar.

“Me encantan. Hago quijotes, músicos con diferentes instrumentos, nacimientos, Reyes Magos, árboles de Navidad y las muñecas. Hay veces que tengo que repintar la pieza si al final no quedo complacida con el trabajo, pero regularmente quedan de la primera. Yo las hago con papel de periódico, maché, papel higiénico y papel toalla. Me gusta la textura que se consigue con el papel higiénico porque le da arruguitas a la ropa y eso me ayuda al momento de pintarlas”, detalló.

Las creaciones de Antonetti Cruz tienen mayor venta en su página electrónica Artesanias_Einah, aunque el gusto por compartirlas ante el público general y de frente al cliente es su mayor satisfacción.

“Me gusta tratar con las personas; verles el rostro y satisfacer sus necesidades de curiosidad sobre cómo hago mis artesanías”, declaró.

Es por ello que la artista participa de manera itinerante en festivales y eventos en varios pueblos de la Isla, aunque su sueño es llevar sus piezas hasta el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan de forma regular.

PUBLICIDAD

“He ido a Aibonito y Ponce. Son lugares donde he desarrollado buena química con los demás artesanos que allí exponen regularmente y me invitan a las actividades que se van a llevar a cabo en el futuro, pero mi esperanza además de llegar hasta San Juan, es poder exponer en toda la Isla; en todas las ferias de artesanías”, enfatizó.

En el taller de elaboración, se pueden apreciar los materiales de arte y algunas obras terminadas y otras en desarrollo en un orden perfecto.

“Hay muñecas que si no las puedo vender les cambio el color de sus trajes. Ahora estoy trabajando en hacer vejigantes. Nunca los he trabajado, pero acepto el reto. Los voy a hacer en movimiento y para eso necesito desarrollar técnica. Esa técnica la voy a replicar en otras piezas que me encomendó un cliente que quiere dos en particular, una para él y otra para su hijo; una de Messi y otra de Ronaldo jugando balompié. Aquí se pone la cosa difícil, porque tengo que buscar los colores de los uniformes, hacerlas como si estuvieran corriendo en el juego y hacerles los nombres en la parte de atrás”, comentó entre risas.

Antonetti Cruz indicó que cada pieza que realiza la hace desde la perspectiva de la estética, durabilidad y el amor al arte.

“Todas y cada una es bendecida con aceite consagrado. Lo que al final el cliente desee hacer con ellas, pues yo no tengo injerencia. Por ejemplo: me piden una ‘madama’, pues yo la hago y las he visto luego en altares de santería. Les pregunto qué hace esa muñeca ahí, y ellos pues ya la usan para sus propósitos. He hecho brujas y otras madamas a pedidos, pero mi fe queda en que no son realizadas desde mi punto como obras para eso, porque soy cristiana y no voy con eso”, enfatizó.

Como parte de su evolución artística, Antonetti Cruz explicó que le gustaría aprender a hacer piezas en barro, “no para venderlas, sino porque siempre me ha gustado la idea de hacer mi juego de platos, tazas y demás con ese material. Es caro y difícil, pero quiero aprender”, finalizó.