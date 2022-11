Su misión en las calles comenzó en el 2016, cuando, movida por su deseo de ayudar, Wanda Camacho comenzó a trabajar con las necesidades de personas sin hogar.

Estas experiencias, sin saberlo, encaminarían una iniciativa que hoy día lleva el nombre de Brigadas de Amor y Enlace. Se trata de una organización sin fines de lucro que atiende a personas en desventaja.

“Llevábamos desde el 2016 atendiendo casos de deambulantes con una asociación de estudiantes, trabajadores sociales y grupos de medicina que se dedicaban a visitar estas personas, llevarle artículos de primera necesidad, curarle las úlceras y gestionarles ayuda. Eso fue muy bonito porque fue un despertar para mí porque, sí sabía lo que era ayudar y hacer misiones, pero verdaderamente ahí creció en mí el interés de querer hacer un poco más”, destacó Camacho, quien es maestra de Educación Especial, nivel pre-escolar que atiende menores con autismo.

Con ese espíritu de servicio llegó el año 2017 y, con este, el peor desastre en la historia moderna de nuestro País: el huracán María. En esa batalla, Camacho se enlistó en la primera línea de respuesta para ayudar a los más necesitados.

“Cuando surge el huracán María, me activan de la Guardia Nacional para el Comando Estatal y, de ahí estábamos al pendiente de todas las necesidades. Yo no estaba dentro del sistema porque estaba dentro de un programa y no me llegué a comisionar, pero sí había grupos en los que nos integraron. Así que yo dije: ‘espérate, ¿en qué puedo ayudar? Estoy aquí’”, recordó la mujer de 37 años.

Fue durante esa emergencia que sintió la inquietud de cambiar su norte y establecer una organización que le llevara a servir directamente al pueblo.

“Estaba estudiando y la decana, Tomasita Pabón, ¡que en paz descanse!, muy conocida en el Sistema Ana G. Méndez, fue mi mentora. Ella me dijo: ‘tú vas a irte por Administración Pública y Servicios Humanos. Eso es lo que tú vas a estudiar. Vas a aprender todo lo que es formar una organización. Eso es lo que tu corazón siente, eso es lo que vas a hacer’. Y, así lo hice”, relató la líder, quien cuenta con un bachillerato en Psicología, una maestría en Administración Pública, Servicios Humanos y Política Pública y, actualmente, está haciendo un doctorado en Educación, específicamente en Liderazgo Educativo.

Así, el 25 de octubre de 2017 nació Brigadas de Amor y Enlace, una entidad que ya lleva cinco años impactando las vidas de miles de personas alrededor de toda la Isla desde su sede en lo que era la Escuela de la Comunidad Santa Clara de Aguas Buenas.

“Gracias a papito Dios pudimos establecer la fundación que va dirigida a familias en necesidad, envejecientes en condiciones infrahumanas, condiciones apremiantes, mujeres víctimas de violencia doméstica, pues muchas de ellas tienen que mudarse y pierden sus pertenencias y nosotros le damos ese primer auxilio. Ya son 187 mil familias impactadas en Puerto Rico en estos 5 años, 67 casas reconstruidas de envejecientes y familias que lo perdieron todo, alrededor de 17 envejecientes trasladados o, que de alguna manera, tienen una calidad de vida mejor. Mi mayor satisfacción es ver que todas esas familias que he ayudado fueron vidas que se transformaron”, señaló Camacho.

“Realmente es Dios abriendo puertas y como persona de fe cogí el mensaje… Han sido muchas pruebas, pero créeme cuando Dios quiere algo para ti, te lo da. Así de simple… En mi caso, yo pasé necesidades con mis hijos, pasé por muchas situaciones que no se la deseo a ninguna mujer. Mi vida no fue fácil y una de las cosas que uno aprende con los años es que uno madura, uno va viendo la vida diferente. Y, en efecto, sí vas creando un carácter a través de la prueba, pero también vas aprendiendo que esa prueba que te pasó te puede volver a pasar, pero ya sabes cómo enfrentarla”, destacó la madre de tres adolescentes.