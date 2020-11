Titantos, una colección de episodios que narran la cotidianidad de la mujer, ya está impactando el mercado del libro en Puerto Rico posicionándose como una de las lecturas favoritas del público, especialmente de la mujer.

Titantos es una recopilación de fragmentos de la vida de su autora, la relacionista Uka Green, quien las comparte en formato de columnas y con un estilo de relato detallado que entremezcla la reflexión y la picardía.

“Son pedazos de mi vida que encuentran eco inmediato en la mujer porque lo habrán vivido o saben que lo van a vivir”, indicó mediante comunicado de prensa la autora, cuyos textos fueron presentados en el escenario teatral en dos temporadas efectuadas en el 2016 y 2019 con lleno total.

El libro tiene un estilo narrativo lanzado, atrevido, hilvanado por sentimientos y principios, tal y como lo es la vida de la mujer. Las dolamas del cuerpo, las ocurrencias de los hijos, la pelea con las masas que cuelgan, la ausencia de los seres queridos, todo lo que vive una mujer de titantos años aparece en Titantos; además incluye varias historias basadas en las peripecias provocadas por la pandemia y por el camino de la autora hacia la “abuelitud”.

“La lectura es mágica. Te permite visualizar y transportarte a otros escenarios. En el caso de Titantos, las historias llevan a la mujer a episodios que ellas han vivido y a emociones que han sentido. Son columnas desde la locura de mi vida hasta la locura de las suyas”, añadió.

La conexión con el público ha convertido a Titantos en una de las lecturas favoritas de este año y se perfila como uno de los textos más vendidos.

Titantos se encuentra disponible en Walgreens, Libros787.com, Librería Norberto González, Casa Norberto, The Bookmark, La Casita Books and Gifts, The Smart Shop y es el inicio de un proyecto cuyas historias se desplazarán hacia otras plataformas.