Susan G. Komen Puerto Rico celebrará la 17ma Edición del Race for the Cure el domingo 6 de octubre de 2024 desde las 11:00 a.m. en las instalaciones del Coliseo de Puerto Rico.

Race for the Cure es un evento familiar donde se celebra la vida de las sobrevivientes de cáncer de seno. Es el 5K más grande y reconocido en Puerto Rico y el Caribe. El 100% de los fondos recaudados en este evento y a través de otras iniciativas se quedan en la Isla para ayudar a que las mujeres en Puerto Rico puedan recibir cuidados de salud, atención médica y tratamientos de calidad referentes a sus senos.

Susan G. Komen Puerto Rico es una organización líder global en la concienciación de cáncer de seno. Esta fundación es la red comunitaria de sobrevivientes de cáncer de seno, voluntarios y activistas más grande del mundo que lucha para eliminar esta enfermedad para siempre.

Se ha seleccionado a Marian Pabón como madrina de esta edición. La actriz y comediante ha estado inmersa en su recuperación del cáncer de seno. Su lucha es inspiradora y representa el valor de muchas mujeres ante esta enfermedad.

Este año bajo el lema De la mano junto a ti, se ha seleccionado una canción oficial para empoderar a todas las sobrevivientes. “Algo mejor” es el título del tema compuesto por la cantautora Karla The K, con la colaboración del laureado compositor y productor musical José Javier Díaz, quien ha trabajado con estrellas como Chayanne, Pandora, Erika Ender, entre otros. Es un himno para todas las personas que pasan por momentos difíciles, que se aferran a la mano de Dios y deciden cambiar porque merecen algo mejor.

Como en años anteriores, artistas y figuras se unen para participar de Race For The Cure. En la tarima de los niños, a cargo de ACUDEN (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de La Niñez), Saritza Alvarado, Atención Atención y otros artistas estarán llevando alegría a los pequeñitos. Habrá muchas actividades para los niños como dibujar, pintar las caritas, concursos, entre otras dinámicas.

La tarima de las sobrevivientes contará con la animación de Tita Guerrero, Jaime Mayol, Carlos Salgado y Linda Santana y la participación de Mariam Pabón. En la música, amenizarán Ingrid Casanova, Jorge Laboy y David Rivera. Lilly García ofrecerá una charla motivacional y Romary Rodríguez ofrecerá una charla sobreel Tatuaje de Areola. La comedia llega con el actor e influencer Kriss Du Cecil con su stand up titulado “Porque sí”.

La tarima principal estará animada por Johnny Lozada, Sonia Valentín, Deddie Romero, Red Shadow, entre otras figuras. La música estará a cargo de la cantante boricua de regional mexicano Mariel La Abogada, la cantautora Karla The K, el Grupo Esencia y Karís, entre otros.

La carrera de los niños será a las 2:00 p.m. y el 5 K de adultos será a las 4:30 p.m. aproximadamente. Habrá kioskos y otras amenidades.

Para inscribirse, pueden acceder a komenpr.org o visitar el kiosko de Race For The Cure localizado en el segundo nivel de Plaza Las Américas.