Un diagnóstico de fibromialgia, discos herniados y osteoartritis pareció paralizarle el mundo a la cialeña Kathia García Virella tras verse obligada a abandonar varios trabajos por los síntomas incapacitantes que, desde entonces, comenzó a padecer.

Hubo miedo, frustración y resignación, pero García Virella, de 44 años, no se dio por vencida. Se armó de un pincel, buscó pintura y descubrió un nuevo talento, el de transformar piezas como sombreros, paños y portavasos, entre otros productos, que son el lienzo para elaborar la bandera de Puerto Rico, paisajes de playas, coquíes o, simplemente, un dibujo personalizado.

Así nació el concepto Amazing Creations by Kat. “Uno le da el arte al objeto. Casi siempre lo hago a mi imaginación, si es que no tengo pedidos específicos. En los sombreros me piden mucho lo que es lo taíno, las boinas con la bandera (de Puerto Rico). He dibujado también la garita, el símbolo del autismo y frisas con detalles específicos y personales que la gente me pide. Y así he pintado otros artículos como la madera, mesas de dominó, collares, pantallas, gorros y tapas de receptáculos”, manifestó la artista.

Algunos de los sombreros que ha transformado. ( XAVIER GARCIA )

Pero García Virella no se detuvo en su afán de ampliar la oferta artesanal para los seguidores que ha conquistado a través de las redes sociales. Entonces decidió experimentar con otros materiales en un improvisado taller en la parte inferior de su residencia en el área urbana de Ciales.

“Empecé con la resina haciendo llaveros, pues esto es un mundo de moldes y como ves estas fueron de mis primeras inversiones. A veces hago una pieza que a mí no me gusta como queda, pero como quiera la termino porque he aprendido en el camino de esta faena que lo que a mí no me guste a otra persona sí”, destacó.

De esta forma, comenzó a producir llaveros con artes como la monoestrellada, con el nombre de Ciales y también a personalizarlos con fotos e iniciales. García Virella crea hasta los “tags” de identificación para mascotas y todo lo expone los fines de semana en el Paseo Lineal Juan Antonio Corretjer.

“La resina se mezcla en cantidades iguales en una balanza y el endurecedor se mezcla bajo un tiempo específico dependiendo lo que vaya a hacer. Ya tengo que tener de antemano los demás materiales; si le voy a poner brillo, colores o escarcha para tenerlo a la mano pues la resina te da un tiempo límite antes de que se ponga dura y ya no puedes ni tocarla. Una vez yo hago mi arte aquí, lo dejo quietecito. Al otro día se desmoldan, lijo los bordes, hago el empacado y le hago el enganche de los detalles. Si tuviera que pintar algo se hace en ese momento”, explicó la artesana que, al evolucionar a las redes sociales, comenzó a realizar envíos a través del correo postal dentro y fuera de la Isla. “Esto va para Nueva York”, añadió mientras mostraba el tope de una mesa de dominó con la bandera de Puerto Rico pintada a mano en la superficie.

Confecciona llaveros con artes como la monoestrellada, con el nombre de Ciales y también con fotos e iniciales. ( XAVIER GARCIA )

La mujer, que ha aprendido la faena de forma autodidacta, se considera polifacética en el ambiente artesanal pues la emoción que le provoca cada creación la ha llevado no solo a tener un sustento sino también a lidiar con sus procesos de salud. “Cuando llego aquí a este espacio (a su taller de trabajo) se me olvida todo y comienzo a pensar y a imaginarme qué más puedo hacer. Ahora estoy innovando con collares para los que son ‘pet lovers’, los ‘tags’ para mascotas, letras con pompones y artículos para la decoración de Navidad, pero en resina. Estoy haciendo limbers y quiero aprender muchas cosas más”, mencionó.

Para información adicional, puede acceder a través de las plataformas Facebook o Instagram bajo el nombre de Amazing Creations by Kat o comunicarse al 787-552-0543.