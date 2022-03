Celina Nogueras, conductora del exitoso podcast Jefas y Jevas, anunció que el evento “Jefas y Jevas: Change your Mindset and Start Investing in Real Estate” se llevará a cabo el jueves, 17 de marzo, a las 7:30pm en el Hotel Meliá Century en Ponce. La actividad contará con la participación de la modelo, empresaria y experta en bienes raíces Uma Blasini, quien dará consejos sobre la inversión en propiedades.

“En esta ocasión me uno a Uma Blasini, quien se ha especializado en el área de las bienes raíces, para enseñarle todas las herramientas y estrategias que las mujeres puertorriqueñas deberían conocer para multiplicar el dinero y alcanzar la libertad financiera”, explicó por escrito Nogueras sobre el primer evento que realizan este año.

En el evento, que sólo estará abierto para las primeras 50 personas que se registren, se darán consejos y se explicará cómo se puede comenzar a invertir en bienes raíces. Además abordarán temas como la libertad financiera, el retiro temprano, el interés compuesto y la Regla 25. Las personas interesadas pueden registrarse a través de Eventbrite o buscando el enlace en las redes sociales de Jefas y Jevas.

“Para mi es importante llevar a cabo este evento en mi región, porque ayudará al empoderamiento financiero de las mujeres del área del sur de Puerto Rico. Queremos brindarle herramientas y el conocimiento necesario para que puedan ser más estratégicas en la utilización de su dinero y conozcan el área de las bienes raíces como una oportunidad de inversión” explicó Blasini.

Uma Blasini, quien representó a Puerto Rico en Miss Universo 2007, es actualmente una exitosa empresaria y propietaria de Blasini Realty Group. Cuenta con vasta experiencia en la inversión de Bienes Raíces.

“Jefas y Jevas” es una plataforma de empoderamiento financiero dirigido a mujeres en Puerto Rico y en la diáspora. El concepto incluye un podcast, consejos a través de redes sociales, talleres de mentoría, dinámicas de capacitación y grupos de apoyo, abordando temas de negocios, empresarismo y finanzas personales.

Celina Nogueras es una reconocida empresaria puertorriqueña especialista en crecimiento de marcas, estratega comercial y socia fundadora de Muuaaa Design Studio con más de diez años de experiencia y ha ayudado a lanzar más de 400 marcas. Desarrolló una metodología de tracción patentada para que las empresas se mantuvieran culturalmente relevantes y económicamente exitosas.