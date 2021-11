MANATÍ. A sus 23 años, Adelis Seda Rosario fue diagnosticada con hipocalcemia, enfermedad que le causaba movimientos involuntarios, lo que llevó a la enfermera de profesión a abandonar su trabajo. Siete años después de aquel diagnóstico se reinventó con BoN-bit, un local que llegó para endulzar su vida y la de su clientela.

“Yo le contaba a mi mamá que quería emprender y mi mamá me decía: ‘tienes que abrir algo de comida, porque al boricua le gusta comer’, pero no me visualizaba con comida tradicional… Entonces, de tanta idea que tenía, me acosté a dormir y, literalmente, soñé que tenía una tienda de algodón de azúcar”, cuenta Adelis sobre la decisión de apostar por la industria de dulces.

Durante los siete años que estuvo fuera de la fuerza laboral, la manatieña formó una familia y se dedicó al cuidado de sus dos hijos, al mismo tiempo que estuvo probando sabores y productos para su futuro negocio. Fue en marzo de 2021 que abrió las puertas de BoN-bit, que significa “experiencia” en bielorruso.

“Las personas cuando piensan en algodón, piensan en feria, fiesta patronal. Entonces, nosotros quisimos tener ese concepto en un solo lugar”, explica Adelis, quien además de un algodón de azúcar, batidos y ricos postres, quería brindarles a sus clientes una experiencia con variedad de sabores como blueberry, fruta, cherry, fresa, limón, manzana, uva y melón.

El protagonista de todos sus platos es el famoso Rainbow Roll que consiste en mantecado envuelto en algodón de azúcar. ( XAVIER GARCIA )

Al entrar a BoN-bit, se siente el rico olor a dulce de manera inmediata. Los brillantes colores y la música que ambienta el espacio sueles llamar la atención a los más pequeños. El protagonista de todos sus platos es el famoso Rainbow Roll que consiste en mantecado envuelto en algodón de azúcar. Entre sus especialidades también se encuentra el Rainbow Pizza y el Rainbow Taco. Pero el menú incluye además mantecados, waffles, batidas, café tradicional, iced coffee y para darle un toque salado, hot dog a la parrilla y nachos con queso.

Los brillantes colores y la música que ambienta el espacio suelen llamar la atención a los más pequeños. ( XAVIER GARCIA )

A solo nueve meses de su apertura, Adelis logró ingresar al mercado sus algodones envasados en las tiendas Walmart y Amigo del área norte de la isla. Los consumidores encontrarán a partir de enero 2022 cinco de sus variedades de sabores de algodones de azúcar y uno adicional que cambiará según la temporada.

“Ahora viene un reto porque aparte de la tienda, vamos a hacer una línea de manufacturación, porque tenemos que trabajar cada vez más cantidades. Me siento agradecida”, agrega Adelis tras ver hecho realidad su sueño.

BoN-bit está ubicado en la urbanización San Salvador A-9, calle Vending, esquina Marginal, en Manatí. Está abierto martes, miércoles y jueves de 12:00 p.m. a 7:00 p.m., y los viernes y sábados de 12:00 p.m. a 8:30 p.m. Para más información puedes acceder a su página de Facebook o llamar al 787-239-5124.