A la corta edad de 20 años, Gabriela Monserrate se destaca, no solo en las pasarelas y los certámenes de belleza, sino también como ejemplo en la sociedad. Es que la beldad, oriunda del barrio Los Tamarindos del municipio de San Lorenzo, creó la fundación “Joven y Mujer con Visión”, con la cual se preocupa por encaminar a las mujeres a que tomen un rumbo definido y que alcancen sus sueños.

Actualmente la joven, quien ganó el concurso Miss Progress PR en el 2022, se encuentra en el último año de su bachillerato en Justicia Criminal en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo; trabaja desde el 2020 como oficial de seguridad, y está representando nuevamente a su pueblo samaritano en el certamen Miss Beauty International. Pero si hay un proyecto importante en su vida, es la labor social con su fundación.

“Cuando entro a Miss Progress Puerto Rico 2022, me piden que realizara un proyecto con los derechos humanos, así que utilicé todo lo que había aprendido de los certámenes y de las personas que estaba rodeada, de las experiencias que podía ver y de mi experiencia como tal, para poder desarrollar ‘Joven y Mujer con Visión’. Desarrollé esta fundación porque quería ver, no solo mi potencial, sino el de otras mujeres también, ayudarlas a ser mejor cada día y que ellas pudieran también ayudar a otras mujeres”, declaró la joven universitaria, quien aspira a convertirse en abogada criminalista o agente federal. Actualmente, “Joven y Mujer con Visión” ha impactado sobre 60 mujeres, brindando talleres y charlas con diferentes recursos que ayudan a las damas a tener las herramientas que necesitan para alcanzar seguridad en sí mismas y estar preparadas para el éxito.

“El proyecto comenzó hace poco y todavía va en proceso de desarrollarse mejor, pero ya se han brindado unos cinco talleres que van desde maquillaje, modelaje, etiqueta de mesa, hasta temas más profundos. Tenemos talleres que se titulan: ‘Mujer con Propósito’, ‘Desarrollando mi Poder’, porque son para conocer el potencial, el talento y las capacidades que tienes. A veces tenemos potencial y no lo conocemos. Si no tienes seguridad en ti misma, no pueden proyectar ni brindar seguridad a otros. También les brindamos otras herramientas como por ejemplo, a las chicas que son universitarias y no saben qué estudiar, se le busca la información y se les orienta acerca de las carreras que pueden elegir”, detalló la reina samaritana. Una vida en la pasarela Su vida como reina inició cuando tenía solo 6 años.

En aquel entonces, Gabriela comenzó a caminar por el mundo de los certámenes de belleza para cultivar la confianza en sí misma y probar que no existen límites cuando se tiene un sueño y se trabaja duro.

“Comencé en los certámenes porque fui diagnosticada con diabetes tipo 1 y mi mamá (Damaris Monserrate) quería demostrarme que no tenía que limitar mis sueños por mi condición. Por eso, comencé con mi proyecto al que llamamos: ‘Una condición no es una limitación’ y, más adelante, en el 2022 es que paso a llamarlo ‘Diabetes y yo’. Actualmente utilizo bomba de insulina, pero tengo mi diabetes y mi salud en control, y puedo hacer todo lo que me proponga sin límites”, resaltó la veinteañera.

El poder participar desde tan pequeña en estas competencias de belleza, más allá de exponerla a un mundo que para muchos es “superficial”, Gabriela afirma que le ayudó a formar su carácter y cambiar el concepto de belleza que muchos tienen.

“Considero que me han ayudado a romper estereotipos de lo que es la mujer delgada. La realidad es que dentro de los certámenes hay un ambiente fuerte y tóxico, pero le he sacado provecho, he utilizado lo que está a mi alcance para aprender a conocerme a mí misma y demostrar seguridad no solo a los demás, sino a mí misma. Creo que a pesar de que es un ambiente un poco fuerte, me ha ayudado a ser la persona que soy hoy”, afirmó la reina.

Aunque son muchos los compromisos, entre los certámenes y sus estudios, Gabriela aspira a continuar desarrollando su fundación y poder impactar a mujeres de todo el mundo.

“Mis planes a corto y a largo plazo son continuar impactando mujeres del mundo entero, no tengo límites. Mi fin es poder lograr que esa fundación crezca y seguir brindado talleres y herramientas para que las mujeres confíen en su potencial”, concluyó la Miss Beauty International San Lorenzo 2023.