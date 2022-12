Dejar de lado el miedo y la falta de acción para trabajar en hacer realidad un objetivo sirvieron de motor a la relacionista Wilda Santamaría para emprender su negocio virtual Islajamas, en el que además de ropa para dormir, vende accesorios motivados en la cultura puertorriqueña.

“Uno escucha que no es fácil, y no lo es”, confesó la creadora de la marca. “Pero he aprendido que cuando tú quieres hacer algo, lo primero que uno tiene que hacer es dejar el miedo”, afirmó enfática. El intento puede tener sus tropiezos, pero Santamaría no cree en dejarse amilanar.

“Cuando es algo que es tuyo, los agotamientos que pasan, los cansancios, no saben tan amargos porque sabes que lo estás haciendo para ti, es un proyecto tuyo”.

La determinación fue clave en el proceso de echar a correr su idea, que nació hace cerca de cinco años al notar en las festividades navideñas fotos de boricuas vestidos con pijamas de diseños más inspiradas en tradiciones de Estados Unidos.

“Me estaba dando cuenta de que todo el mundo subía fotos y quienes estaban en las fotos eran las caras de Santa Claus, la nieve, y está bien, no hay problema porque nos encanta Santa, nos encanta la nieve, las películas de Navidad con el trineo, pero pensé que nos falta esto en Puerto Rico. Tenemos las mejores navidades del mundo, ¿cómo es que nadie ha hecho una pajama con los Tres Reyes Magos?”, recordó la comunicadora de Bayamón. “Y dije ‘¿cómo yo, está jibarita, con qué chavos, voy a poder hacer esto?, ¿con qué tiempo?’”.

La idea de su negocio nació hace cerca de cinco años. ( Ramón “Tonito” Zayas )

El encierro impuesto por la pandemia la motivó a dedicar tiempo para comenzar a desarrollar su proyecto, que abarca colecciones aparte de las de Navidad. “Recibí ayudas económicas y dije ‘este es el momento para hacer esto’”. Talleres educativos y esbozar en detalle sus ideas contribuyeron a crear el concepto que lanzó oficialmente en septiembre del año pasado con la colección Del campo a la ciudad, que se dividió en los temas “Playa Flamenco”, “Brisa del campo” y “Paseo por San Juan”.

“¿Quién me iba a decir que a estas alturas de mi vida que yo me iba a meter en esto? Tengo 52 años y me siento orgullosa de ver que lo realicé. Creo que nunca es tarde y la mentalidad clave es no tener miedo, porque, ¿qué puede pasar?, ¿que fracases? Uno siempre aprende. Eso que aprendiste en el proceso te va a servir para otra cosa”.

En la actualidad, a través de la tienda virtual islajamas.com promueve la colección Celebremos, que por segundo año consecutivo resalta estampas de la Navidad boricua. Se divide en cuatro temas: “Parranda”, “Llegaron los Reyes”, “Palabreo navideño” y “A reyar”. La disponibilidad de tamaños abarca tallas x-small, small, medium, large y x-large. En el caso de “Llegaron los Reyes”, existe la alternativa de la talla 2x-large. Además, tiene medias para la venta. Todas las prendas de dormir son unisex y son 100 % en algodón.

“Queremos seguir resaltando lo que es la Navidad en Puerto Rico, la música, la cultura, la tradición”, reiteró la relacionista. “Esta vez incorporamos un estilo nuevo de pajama, que es la onesie”, añadió Santamaría haciendo referencia al colorido estilo “Palabreo”, del que también vende una manta.

Para los niños, en el tema “A reyar” “incorporamos tallas desde 2T hasta 10 años”, además de pantalones cortos. También, cuenta con una bandana para mascotas.

La página, cuyo logo presenta al personaje “Paco Pantuflas” inspirado en la cotorra puertorriqueña, muestra mercancía de colecciones previas. Formar una división de Islajamas para niños forma parte de sus planes en desarrollo.

“Sigo aprendiendo y escuchando, y cada año vamos ajustando según el feedback de la gente”, resaltó. “Nadie ha dicho que es fácil, pero vale la pena intentar”.