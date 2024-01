Sufrir el abandono de sus padres desde niña, vivir una crianza en estado de pobreza, quedar embarazada a temprana edad, sobrevivir relaciones violentas, hasta afrontar el discrimen en espacios que suponen ser rincones seguros... Yolmarie Carrión Collazo ha visto de todo desde su infancia en una vida llena de retos, decepciones y mucha incertidumbre.

Pero su deseo por no repetir errores que presenció en el pasado y la oportunidad para encontrar valor en los momentos más vulnerables le abrieron las puertas para convertirse en una mujer profesional, madre de dos hijos de los que vive orgullosa, y encontrar la valentía para compartir sus experiencias en su nuevo libro “Mujer, tesoro de Dios: Restaurada para el verdadero anillo”.

En entrevista con Primera Hora, Carrión Collazo habló sobre el proyecto que describió como una guía para que los lectores hallen su mejor yo por medio de anécdotas íntimas que la sociedad podría estimar como fracasos que nos alejan de conseguir “el anillo perfecto de alguien”.

¿Y qué es ese anillo? La también gerente de servicios de salud aseguró que más allá de referirse a su camino de encontrar a la pareja definitiva, la metáfora se inclina más a las altas expectativas que nos imponen y nos imponemos.

“Cuando te dicen que tienes que definirte de una forma desde chiquito, que de esta forma vas a encontrar el amor, que el anillo con el que te piden matrimonio tiene que ser de este modo, ese ‘anillo’ puede tomar veinte mil formas, pero nunca decidimos buscar ese ‘anillo’ perfecto, que somos nosotros mismos, que si fueras a verlo, tú dirías que lo comprarías porque amas esa versión, porque la quieres lucir”, expresó.

Según la coordinadora de servicios al cliente del Hospital Metropolitano Dr. Susoni en Arecibo, su libro nació durante un suceso donde cayó en un estado de depresión crítico tras sobrevivir una relación abusiva junto con sus críos y sin alguna forma de sustentarlos por su cuenta.

“Esa depresión me hizo tocar fondo, pero de ahí me aferré a mi fe, me aferré a lo que esa noche sentí en esa voz que me decía ‘levántante, porque hay propósito’ ”, expresó la autora, quien además de encontrar fortaleza en su relación con Dios, también encontró la paz mental en actividades como correr carreras 5K y 10K.

Por consiguiente, la arecibeña sostiene que su proyecto tiene como objetivo edificar a quienes lo lean y les ayude la misma manera que le ayudó a ella.

“Quizás no es la misma condición que vas a tener, porque quizás tú no estés sintiendo lo mismo que yo sentí, pero te estoy mostrando herramientas que puedes tener, la herramienta de creer, de tener fe en ti”, manifestó.

“Podemos ser mujeres profesionales, pero podemos llorar; podemos pasar por tristezas porque somos humanos, pero lo importante es levantarte, aprender a sanar, aprender a liberar y, sobre todo, aprender a perdonar. Andamos con mucho bagaje, y pudiéramos hacer tantas cosas como personas de sociedad, pero el miedo y los traumas de la vida no lo permiten”, expresó.

Es por eso que Carrión Collazo manifestó que este ejemplar busca que quien lo lea tenga la oportunidad de conectar con su niño interior y logre abrazarlo una vez más, como ella lo hizo.

Asimismo, aseguró que, pese a que el libro incluye a Dios en su título y no escatima en demostrar sus creencias cristianas, no tiene un fin proselitista, sino que busca que las personas, desde sus experiencias, entiendan que su camino para encontrar su versión ideal dependerá de uno mismo.

“El libro te está enseñando que tu pasado no define tu presente ni tu futuro, y que, lamentablemente, estamos envueltos en una religiosidad que no nos deja ver el verdadero amor, que es amar a tu prójimo, tratarlo bien, enseñarle, sonreírle o hasta decir unos buenos días”, manifestó.

“El libro te va a conectar con lo que quieras creer, el libro te va a conectar con lo que tú quieras sanar; busca encontrarte a ti mismo y salir de una sociedad que te marca”, expresó.