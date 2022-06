Lo que comenzó como un procedimiento quirúrgico a sus 30 años con miras a lucir una silueta más esbelta, con el paso de los años terminó convirtiéndose en una decisión que le provocó numerosas consecuencias serias y dolorosas a la salud.

La puertorriqueña Zulema Arroyo Farley repasa cómo su vida dio un giro drástico cuando en julio del año pasado se sometió a la remoción de implantes de seno. Tanto la marcó el contraste en bienestar, que acogió la misión de crear conciencia sobre lo que se conoce como enfermedad del implante mamario (breast implant illness) para alertar a otras personas a orientarse sobre la seriedad del asunto.

“Mis primeros implantes fueron a los 30 años y fueron de (solución) salina. Mis segundos implantes fueron a los 35, de salina también, y tuve que cambiarlos porque empezaron a liquear. Los terceros fueron de silicón porque la doctora me convenció de utilizar de silicón porque la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) los había aprobado. En el pasado, hace 20 años, había habido problemas con el silicón, y la FDA había aprobado los nuevos, y fue la peor decisión de mi vida, ponerme los de silicón. Pero no importa que sean de salina, el implante está hecho de silicón y el silicón siempre va a tener sus efectos”, confesó la mayagüezana radicada en Nueva York, quien es conocida como “La Médium Latina” desde que en 2018 se dio a conocer a través de los medios con su don síquico.

Entre la amplia lista de síntomas usuales como resultado de enfermedad de implantes mamarios, Zulema reconoció varios que, eventualmente, le sirvieron de alerta sobre lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. “Son toxinas y neurotoxinas de lo que están hecho los implantes”, resaltó con énfasis Zulema, quien sirvió de apoyo a la actriz y presentadora Giselle Blondet durante su proceso de remoción en enero de este año.

En su experiencia, fue diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoidea crónica, lupus, retinopatía autoinmune y trastorno del tejido conectivo. “A los seis meses de los implantes de silicón, a mí me diagnostican con un cáncer muy raro llamado sarcoma”, reveló sobre un tipo que se origina en tejidos como los huesos o los músculos.

“Cuando leo todos los síntomas, leo historias, digo ‘esta soy yo, esto es lo que me ha pasado a mí’, y ahí es que decido buscar un médico que se especialice en explantar”, dijo, y enfatizó la importancia de que cada paciente se asegure de ir a un profesional que sepa esta especialidad. “Explantar requiere un conocimiento para poder hacerlo correctamente, tienen que remover el implante y tiene que remover unas cápsulas, hacer una capsulestomía total, además de la remoción del implante”.

No ha pasado un año de la remoción, y Zulema celebra los cambios positivos que experimenta a nivel de salud. “Yo tomaba sobre 30 medicamentos y hoy día tomo dos nada más: uno de la tiroides, y una infusión que me hacen cada 28 días por vena en el hospital, por la artritis reumatoidea crónica”, explicó, y confesó que suele demorar dos años en que el cuerpo lograr una detoxificación.

Aunque inició antes de la remoción, también celebra que hace dos años está en remisión del lupus, y hace siete que es sobreviviente de sarcoma. “Mi misión es la remisión también de la artritis reumatoidea para el año próximo, cuando cumpla los 2 años de haberme movido los implantes”, resaltó ilusionada quien, según mencionó, llegó a pasar tiempo encamada.

Su conexión con el lado espiritual

La médium síquica también se encuentra en Puerto Rico como parte de sus compromisos de lectura individual que realizará hasta el próximo sábado. Aunque ya la lista de espacios está llena, siempre aprovecha para repasar su historia en este campo espiritual que, según relata, se reflejó desde infancia por su lado paterno.

“Mi abuela paterna era médium, mi abuelo y mi bisabuelo”, destacó. Sin embargo, no fue hasta la adultez, en 2018, que se atrevió a expresar públicamente su don, tras laborar por años en el área de la publicidad y el mercadeo. Theresa Caputo, conocida por su serie de televisión Long Island Medium, la motivó entonces a reflexionar sobre la idea de utilizar su habilidad para ayudar a otros en este sentido.

“Lo suprimí toda mi vida y lo guardé como un secreto por miedo al rechazo, a ser ridiculizada, y mi familia jamás me lo hubiese permitido ser”, lamentó Zulema, quien se ha presentado en numerosos programas de televisión para hablar del tema y poner a prueba sus habilidades que, según enumera, incluyen la clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia (sentir) y el clariolfato (percepción de olores).

“Utilizamos todos los sentidos para poder interpretar las señales y los símbolos”, afirmó la autora del libro Muchísimo más, que cuenta con su versión en inglés, So Much More. “Yo confío cien por ciento en los espíritus, en lo que ellos me dicen, en los mensajes yo tengo que transmitir. Ellos son quienes se encargan en convertirte a ti en no escéptico. Yo simplemente soy el puente, la conexión”, sostuvo enfática, y detalló que cuando el cliente se enfrenta a una lectura, “lo que yo digo, de cierta manera, yo proveo evidencia, cosas que son irrefutables”.

De vez, se expresó en torno a lo que ha aprendido de su experiencia. “La gente no sabe que nuestros seres queridos en el otro lado todos los días están tratando de comunicarse con nosotros, darnos señales y símbolos para dejarnos saber que son ellos, para dejarnos saber que nos acompañan”.

Zulema adelantó su plan de retirarse en 2023 de realizar lecturas individuales, para dedicarse a otros proyectos relacionados con su labor. Para concluir, sugirió poner en práctica un consejo.

“Yo recomendaría a las personas que abran su mente y su corazón. Hay muchas personas que están pasando en estos momentos por vicisitudes ya sea en el amor, en las finanzas, en su carrera, en una pérdida muy grande por la pandemia. No te cierres a otras posibilidades que puedan existir”, sugirió, e invitó a recordar que “todos nacemos síquicos por naturaleza”.