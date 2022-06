El nuevo crucero de Disney Cruise Line, el Disney Wish, ya se encuentra en Puerto Cañaveral, Florida, listo para esparcir su magia por alta mar. Pero antes del esperado viaje inaugural el 14 de julio, Primera Hora tendrá acceso especial por los próximos tres días para conocer todo lo que ofrece este impresionante barco animado por los personajes de Disney, Pixar y Marvel.

Sobre el Wish

Disney Wish, con capacidad para 4,000 pasajeros, es el primero de los tres nuevos barcos que Disney Cruise Line espera completar en el 2025. El Wish ahora se suma a la flota que incluye al Magic, Wonder, Dream y Fantasy.

El barco está repleto de “primicias” en la industria de cruceros y el entretenimiento, incluido AquaMouse, la primera atracción de Disney en el mar, y nuevas experiencias gastronómicas familiares con temas de “Frozen” y Marvel.

El Disney Wish realizará su viaje inaugural el 14 de julio: un crucero de cinco noches a Nassau, Bahamas, y la isla privada de Disney, Castaway Cay, seguido de una temporada inaugural de tres y cuatro noches a los mismos destinos desde Puerto Cañaveral.