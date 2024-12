A medida que se acerca el 2025, Walt Disney World Resort en Florida se prepara para revelar una gran cantidad de experiencias mágicas que cautivarán a los visitantes

Con nuevos espectáculos, restaurantes inmersivos y mucho más, el parque famliar, ubicado en Orlado, Florida, está evolucionando para seguir sorprendiendo y deleitando a los visitantes de todas las edades. Aquí hay un vistazo de lo que está por llegar en 2025, ofreciendo aún más razones para visitar este destino mágico:

Disney’s Hollywood Studios

“Disney Villains: Unfairly Ever After”

En lo más profundo de las sombras de Sunset Boulevard, una nueva producción teatral en vivo está a punto de lanzar un hechizo en el verano de 2025. Disney Villains: Unfairly Ever After invita a los visitantes al misterioso reino del Espejo Mágico, donde los enemigos más malvados, como Cruella de Vil, el Capitán Garfio y Maléfica, ocupan el centro del escenario. Con un humor ingenioso, un encanto especial y actuaciones deslumbrantes, este espectáculo deliciosamente malvado mantendrá al público hechizado mientras los villanos de Disney se reúnen para divertirse diabólicamente. ¡Los visitantes de todas las edades deben prepararse para un encuentro mágico en el que los villanos finalmente tienen su momento para brillar!

“The Little Mermaid – A Musical Adventure”

The Little Mermaid – A Musical Adventure hará su debut en el verano de 2025. Esta nueva producción teatral reimagina el clásico de Walt Disney Animation Studios, dando vida al mundo submarino de Ariel con deslumbrantes escenarios, impactantes marionetas, artistas en vivo e impresionantes efectos visuales.

Los fanáticos de la querida película pueden esperar muchos recuerdos nostálgicos y un estilo de animación icónico, junto con canciones inolvidables como Under the Sea y Part of Your World. Además, el público podrá disfrutar de dos nuevos números musicales, Daughters of Triton y Kiss the Girl. Perfecta para los fanáticos jóvenes y mayores, ¡esta aventura submarina hará cantar a todo el mundo!

EPCOT

Spaceship Earth Lounge

Justo antes de que comience el verano, Spaceship Earth contará con una elegante y elevada experiencia tipo lounge. Este salón ofrecerá a los visitantes un ambiente cómodo e íntimo, inspirado en las historias y el legado de la icónica estructura. Los visitantes podrán saborear creaciones culinarias diseñadas para complementar bebidas atemporales y oportunas, que reflejan la elegancia del extraordinario entorno. Con vistas panorámicas de los World Celebration Gardens y una perspectiva única de los fuegos artificiales nocturnos, este refugio aislado invita a los visitantes a brindar por el espíritu perdurable de EPCOT.

Test Track presented by General Motors

Con el trabajo en esta experiencia reimaginada ya en marcha, los visitantes disfrutarán de un emocionante viaje cuando Test Track presented by General Motors regrese a finales del verano de 2025. Empujando los límites de la innovación, Walt Disney Imagineering ha estado trabajando con General Motors en una nueva historia para esta querida atracción. ¡A principios de año, los visitantes deberán estar atentos cuando los autos regresen a la pista con su nuevo aspecto!

Magic Kingdom Park

“Disney Starlight: Dream the Night Away”

El verano de 2025 brillará más que nunca con el debut de Disney Starlight: Dream the Night Away, un nuevo e impresionante desfile nocturno en Magic Kingdom Park. Continuando con el legado de Disney de deslumbrante entretenimiento nocturno, este espectáculo completamente nuevo invita a los visitantes a soñar toda la noche con una mezcla perfecta de nostalgia, innovación y encantadoras historias.

Con personajes queridos de los clásicos de Walt Disney Animation Studios como Peter Pan y Pinocho, junto a los nuevos favoritos de Encanto, Frozen y Moana, cada carro es una celebración radiante de la magia de Disney. Únete al Hada Azul de Pinocho mientras teje la magia transformadora de la luz de las estrellas a lo largo del desfile para iluminar las historias en una impresionante constelación de maravilla, esperanza e imaginación.

Una taberna inspirada en Piratas del Caribe

¡Ahoy, compañeros! Los bandidos y los futuros bucaneros, que tocarán tierra a finales de 2025, están invitados a adentrarse en un mundo de capa y espada lleno de diversión y aventura, y unirse a la tripulación en una nueva taberna inspirada en Piratas del Caribe. Esta experiencia inmersiva en un salón dará la bienvenida a piratas de todas las edades con una selección de bebida y comida digna del mar, ¡y más de unas pocas sorpresas misteriosas y mágicas en la tienda!

Animal Kingdom Theme Park

“Zootopia: Better Zoogether!”

En el invierno de 2025, el Tree of Life Theater estrenará una nueva producción en 4D, Zootopia: Better Zoogether!. Las familias podrán unirse a su manada favorita de la exitosa película de Walt Disney Animation Studios, incluidos Judy Hopps, Nick Wilde y muchos más, para una nueva y emocionante historia salvaje.

Última oportunidad para DINOSAUR

Durante su visita a Animal Kingdom, los visitantes están invitados a “ir a buscar ese dinosaurio” en DINOSAUR. Esta atracción cerrará sus puertas para dar paso a la nueva tierra Tropical Americas. ¡2025 es el año para visitarla antes de que se extinga!

Disney After Hours

Los visitantes que han soñado con visitar los parques después de que cierren por la noche podrán reunirse y experimentar Disney After Hours, ¡que regresa en 2025! Este evento especial, con boleto por separado, permite a los visitantes disfrutar de tres horas de diversión después del cierre oficial de Disney’s Hollywood Studios, EPCOT y Magic Kingdom. Con bocadillos como helados, palomitas de maíz y bebidas embotelladas incluidas en el costo del boleto, Disney After Hours es la cereza en unas vacaciones de Walt Disney World Resort.