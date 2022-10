Educar a la sociedad sobre los retos que vive la comunidad sorda, así como servir de apoyo para padres, madres y educadores sobre cómo manejar esta realidad en un hijo durante su crianza, son algunas de las razones que motivaron a los padres de Amahia Kamille Fernández Marrero a crear una cuenta a su nombre en Instagram.

Risueña, curiosa y amante de los animales, la pequeña de cuatro años ha llamado la atención con videos en los que comparte consejos y recursos sobre cómo manejar la cotidianidad que viven personas con discapacidad auditiva. Hablar de frente, despacio, y sin necesidad de gritar o levantar la voz son algunas de las sugerencias que ha compartido en la cuenta que supera los 56 mil seguidores en Instagram.

Al conversar con la pequeña, además de lo orgullosa que está de sus coloridos audífonos, dejó establecido cuánto ama el ballet. “Cuidar a las mascotas, me encantan las mascotas”, fue otra de las confesiones que compartió con una amplia sonrisa la pequeña natural de Naranjito. “Tengo una perrita que se llama Lila Sofía”, añadió la menor, quien dijo disfrutar de jugar con sus amiguitos, y cursa pre kínder en corriente regular.

Zarytma Marrero, su madre, tomó la palabra para resaltar el propósito de integrarla en la misión de orientar. “Vi la necesidad de que la población, la sociedad se sensibilizara con lo que es la comunidad sorda, y educarlos. Siempre en septiembre (mes de la concienciación sobre la comunidad sorda), desde que Amahia nació, me dedico a poner una publicación en mis redes personales. Este año, como Amahia es así, que le encantan los videos y todo, decidí hacerlo con ella. Ese video le encantó a todo el mundo, se fue viral”, dijo haciendo referencia al que compartió a principios del mes pasado, en el que plantea creencias erróneas sobre los sordos. Su guía ha sido fundamental para la creación de las publicaciones, que también son compartidas en las cuentas en Tik Tok y Facebook de la pequeña.

“Le dije, ‘Amahia, ¿quieres seguir haciendo videos?’, y ella dijo que sí, y encontré la oportunidad perfecta para continuar con esta encomienda y poder educar a la población”, mencionó sobre la decisión en la que también involucró a su esposo, Erick Joel.

La niña, quien utiliza un audífono, “es parcialmente sorda de moderada a severa”, dijo su madre. “Es sensorioneural, que está ubicado en la cóclea. No se arregla con una operación, no es reversible. Para toda la vida va a ser sorda parcial. Hasta ahora no sabemos si puede ser progresivo, porque hay sordos que podrían, con el pasar del tiempo, ser progresivo y aumentar esa pérdida hasta perderla completamente”.

Junto a sus padres Zarytma Marrero y Erick Joel Fernández. ( David Villafañe Ramos )

Fernández compartió que educar a los padres sobre la importancia de tomar acción temprana es relevante para el progreso de cada menor que sufre una discapacidad auditiva. En el caso de la pareja, la noticia llegó a pocos meses del nacimiento de Amahia Kamille. “Todos los niños que nacen, tienen que, antes de salir del hospital, recibir un cernimiento auditivo, y ese cernimiento ella no lo pasó”, recordó sobre la experiencia que los llevó a visitar a un audiólogo para examinarla.

“Ella salió con pérdida auditiva de moderada a severa”, afirmó. “Realmente fue un shock porque creo que ningún padre, y más cuando no tenemos personas sordas de nacimiento en la familia, vamos a esperar que eso va a ocurrir. Así que lo recibimos, fue noticia bien fuerte en el momento. Pero yo dije ‘no nos podemos quedar como que en shock y no aceptar la situación. Está la situación, así que hay que trabajarla’. Y nos pusimos a buscar otras opciones, a educarnos mucho, tocar muchas puertas, ver qué vamos a hacer ahora y seguir. Yo en lo personal tengo una amiga, Celimar Rivera (intérprete de señas), que la conocen mucho en las redes. Me comuniqué con ella ese mismo día y le dije ‘qué hago, por dónde comienzo’, y ahí empezó mi travesía”.

Lo que la pareja experimentó al inicio del proceso, la falta de conocimiento sobre alternativas, los pasos correctos a seguir, entre otras, fueron razones que inspiraron a crear la cuenta de Amahia Kamille, quien ha incorporado el lenguaje de señas como parte de su aprendizaje.

“La verdad es que no hay representación de niños sordos, y hemos recibido tantos mensajes de padres de niños, fotos de niños, videos de niños, sintiéndose representados por Amahia. Para mí eso es bien, bien positivo. Me motiva, así que mientras podamos seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo. Y muy importante, más allá de concientizar a la sociedad, uno de los principales retos que tenemos es más bien para esos padres que se están enterando de que sus niños son sordos, de que ese duelo, porque es un duelo cuando se enteran, no lo pasan solos, porque creo que eso fue una de las cosas que nos tocó a nosotros, que lo pasamos solos porque no sabíamos qué teníamos qué hacer, por dónde comenzar. Así que es para que puedan, ese día cuando se enteran de que su hijo es sordo, puedan entrar a las redes (sociales), porque esa fue mi primera reacción, entrar a ver otros niños para ver cómo iba a ser, y que ellos tal vez se puedan encontrar con la página de Amahia y saber que va a ser completamente normal”.

Marrero fue enfática una y otra vez sobre tomar acción desde el inicio para el progreso del menor. “Quiero recalcar bastante en la importancia de esa intervención temprana, porque ella es lo que es por la intervención temprana”, sostuvo. “A veces esperamos, sin tener que esperar, a empezar a intervenir estos niños, ya sea amplificando con sus audífonos o empezando sus terapias, sus servicios, el orientar a los padres”, enumeró a modo de ejemplo.

“Amahia es lo que es hoy porque comenzamos desde los tres meses, cuando era una bebé todavía, a comenzar a esa estimulación en el lenguaje. Creo que es lo más importante, que los padres sepan que no hay que esperar. Cuando les digan ‘hay que esperar hasta el año’, no hay que esperar hasta el año. Hay que hacerlo ahora porque eso es determinante en la vida de ese niño”.