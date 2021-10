MOCA. Cuando Anthony Vélez Castro montó su carrito de pinchos, hace dos años, tenía una visión clara a futuro y una gran motivación.

“Le puse el nombre de Anthony’s Pinchos y Más, porque tenía un sueño de que iba a llegar a más… porque yo anhelaba más. Aunque empecé en una carpita, mi sueño era en grande, porque siempre tenía en mente sacar a mis hijos adelante”, explica el hoy propietario de un amplio local en el barrio Voladoras Lomas, de Moca.

Anthony es padre de dos: Yesiel Omar, que tiene 11 años y padece de autismo severo y retraso mental, y de una niña de 9 años, Thania Zoé. Precisamente, en busca de ofrecerle una mejor calidad de vida a su niño, fue que decidió dejar el trabajo en el que le pagaban $7.25 la hora para apostar por su propio negocio, lo que además le daría más tiempo para dedicarlo al cuidado de Yesiel.

PUBLICIDAD

“Yesiel no habla, no come ni se baña solito. Él es un bebé… Prácticamente, no tengo a mis nenes cuando estoy en el negocio, pero salgo del negocio los busco y antes de empezar a trabajar los tengo también. Son ‘full’ papá”, explica Anthony, de 32 años, quien comparte el cuidado de los niños con su mamá, y su exesposa y madre de los nenes.

Cuenta Anthony que cuando se lanzó a su nueva aventura, ni siquiera sabía hacer un pincho. Sin embargo, con la ayuda de su madre, Gloria Castro, logró montar el que terminó siendo el restaurante de ambos.

Además de pinchos tiene otras ofertas en el menú. ( XAVIER GARCIA )

“Con el toque de mami”, así describe el mocano el menú del local, que además de pinchos de pollo, cerdo, camarones y mero, incluye mofongos, ensalada de pulpo, surtidos y mariscos, entre otros. Algo característico de la oferta gastronómica es el Pincho Box, que incluye cuatro pinchos, una orden de papas con tocineta y queso, cinco mini mofongos y cuatro pedazos de pan con ajo.

En estos años como empresario, Anthony ha aprendido que para alcanzar el éxito lo más importante es la consistencia, la perseverancia y solidaridad. Pilares que le han ayudado a sostenerse tanto en su negocio como en su faceta principal de ser padre.

“Cada vez que siento que me caigo, él -Yesiel- me levanta. Yo siento que no me puedo caer, porque él está detrás de mí esperando que yo esté de pie. Mis hijos son mi motor”, expresó.

Anthony’s Pinchos y Más, ubicado en la carretera 420, opera de jueves a domingo de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Para más información, puede acceder a su página de Facebook.