AGUADA. A falta de pan… ¡plátano! Ese fue el pensamiento de Jorge Muñoz Lorenzo cuando se le ocurrió crear un sándwich de plátano. Lo que no imaginaba era que su invento atraería a personas de diferentes partes del mundo hasta Aguada y que su receta llegaría a restaurantes de Estados Unidos.

“Todo empezó en mi cocina. Un día no había mucho qué comer, había unos platanitos, unas latas de atún y yo me quería comer un sándwich, pero no había pan. Yo pensé, si hago ese tostón largo, hago dos, le pongo el atún, puedo hacer un sándwich y, simplemente, lo hice con las dos tapas del plátano… y estaba riquísimo”, cuenta Jorge.

Fue así como, hace 30 años, nació el concepto de Plátano Loco, hoy un popular restaurante en el Balneario Pico de Piedra, pero que inició como un pequeño quiosco en el barrio Jagüey. Los compañeros de trabajo de Jorge, quien entonces laboraba como cajero en un banco, fueron sus primeros clientes y quienes se encargaron de regar la voz sobre la curiosa propuesta gastronómica. Su idea pronto fue replicada en restaurantes puertorriqueños en Estados Unidos, en los que ha sido reconocido como el creador del sándwich de plátano.

“Para mí es una satisfacción enorme el que mi idea haya viajado tan lejos”, comenta el aguadeño de 62 años, quien también es conocido por sus clientes como “Papá Plátano”.

En 2018, tras el huracán María, el local original de Plátano Loco en la montaña quedó destruido y muchos de los accesos al barrio deteriorados, por lo que el comerciante optó por abrir un “food truck” en Rincón con los platos más vendidos. En mayo de este año surgió la oportunidad de regresar a Aguada, esta vez en la costa, donde además de la deliciosa comida, se disfruta de magníficos atardeceres y de un ambiente enfocado en enaltecer la cultura puertorriqueña.

El lugar cuenta con una variedad de platos. ( XAVIER GARCIA )

En cuanto al menú, aparte del famoso sándwich de plátano, ofrece una variedad de platos innovadores con base de plátano como el burrifongo, sorullitos, lasaña con masa de plátano y la Isla de plátano, un mofongo rodeado de sopa de plátano. Y como postre, pues flan de plátano. Recientemente, también incorporaron coctelería con almíbar de plátano, una bebida que llamaron igual que el restaurante, al tiempo que planifican realizar una gran celebración de si 30 aniversario.

“Este negocio comenzó con mucha pasión y con mi suegro de verdad que es de los que se entrega en la cocina en cuerpo y alma. La base de nosotros siempre es compartir ese amor de esa calidad del boricua en cada uno de los platos, es nuestra esencia”, expresa por su parte Normariliz Soto, nuera de Jorge y encargada del restaurante familiar.

Jorge Muñoz Lorenzo y su nuera, Normariliz Soto González. ( XAVIER GARCIA )

Aunque no descartan abrir nuevos locales, por el momento Plátano Loco permanecerá operando en el local de Aguada- miércoles a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.- y en el “food truck” en Rincón (Carr. 115 Km. 12.1), los jueves y viernes de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados y domingos de 12:00 del mediodía a 10:00 p.m. Para más información, puede llamar al 787-252-1409 o visitar la página de Facebook, platanolocopr.