La aventura de una niña en un bosque se entrelaza con el encanto de los sonidos que descubre a su paso en la nueva temporada del podcast “Musicland Stories” bajo el título de “Evergreen”.

De la autoría del puertorriqueño Armando Valdés Prieto, este proyecto dirigido a la población infantil se convierte en el primero del escritor y el tercero de la serie creada por la casa productora Starglow Media.

El proyecto en inglés, que desde el 4 de junio publica cada martes hasta completar los 12 episodios de la temporada, se centra en la pequeña “Guanina” como personaje principal, una niña de 8 años que se aventura en una búsqueda en una jungla prohibida para traer nueva música a su comunidad.

“En ese pueblo y en el resto de los pueblos en el valle no conocen la música. Hay una figura un tanto misteriosa que dice ser la única persona que puede tocar música porque tiene una antigua flauta, y el resto de la gente vive siempre pendiente a cuándo va a estar llegando al pueblo el flautista para disfrutar de su talento”, detalló el también libretista.

“Suceden unas cosas que provocan que él no llegue. Llega otro personaje misterioso que le dice a ‘Guanina’ que ella tiene que salir a buscar y traer música a su pueblo, y ahí es cuando comienza la aventura”, agregó sobre la motivación de la pequeña para las nuevas vivencias. “Ella entra en este bosque pluvial, esta montaña, y ahí lo que va a descubrir es que hay muchísima más música”.

La temporada, con capítulos de cerca de 20 minutos, va dirigida al público infantil general. Pero Valdés Prieto también encontró oportunidad para presumir su orgullo boricua a través de la historia, al tomar como inspiración el bosque nacional El Yunque e integrar ritmos locales como la bomba, la plena y el reguetón, además de otros latinos como la salsa, el merengue, el tango y otros.

“La intención es ir poco a poco integrando varios otros elementos de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, de nuestra música, aunque también hay elementos musicales de otros países latinoamericanos”, afirmó complacido sobre el proyecto disponible en las principales plataformas de podcasts, y que también procura promover los buenos valores. También lo ve como un recurso excelente para compartir en familia, y avivar en los niños la imaginación que se desprende de la experiencia auditiva.

“De camino a la escuela pueden ponerle el podcast y que los niños disfruten de ese entretenimiento en familia, porque si uno está en el carro con los niños escuchando esto se convierte también en una experiencia familiar”, aseguró.

El padre de dos hijas también se ha nutrido de las sugerencias de la mayor, Lila Victoria, de 6 años. “Yo digo que es como una coautora”, reveló con orgullo al hablar de su reacción. “Yo le leía los libretos mientras los iba escribiendo”, dijo, y compartió la anécdota sobre uno de los personajes.

“Había escrito que tenía una capa y demás, y ella dice que debería también tener escarcha, ‘glitter’, y ahí yo le añadí que llega y hay como una nube de escarcha que produce cada vez que aparece”, dijo entre risas. “Hay que ver el mundo desde ese punto de vista y, sin duda, me inspiran y me ayudan. Para mí es el mayor placer y orgullo que, eventualmente, ella me diga que le gustó. Eso me llena”, añadió el autor del libro ilustrado “ABC Taíno” y coautor de los libros para niños “Un coquí de Boriquén con los Reyes a Belén” y “Un coquí de Boriquén canta aquí y allá también”, que escribió con su esposa, Lara Mercado.

“Evergreen” le sigue a la primera temporada, dedicada al espacio, y a la segunda, a un mundo subacuático. Para Valdés Prieto, la oportunidad de trabajar por primera vez en este proyecto lo ve como un logro relevante.

“Ha sido maravilloso. Me ha dado una exposición como escritor a un mundo de producciones muy grandes, con muchos recursos”, dijo sobre la prestigiosa casa productora y adelantó la eventual publicación de la banda sonora como ha ocurrido con las temporadas previas. “Ha sido una experiencia de crecimiento increíble para mí y un gran orgullo trabajar con gente que ha hecho producciones de televisión, incluso”.