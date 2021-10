MOCA. John Paul Acevedo Montalvo siempre fue un joven emprendedor. A sus 17 años, montó un carrito para vender sándwiches, hamburgers y hot dogs en el pueblo de Moca. Y aunque estudió para ser maestro, decidió apostar a su negocio propio, trabajando entre 12 a 14 horas todos los días, tomando órdenes, cocinando y creando nuevos platos.

“Vale más la disciplina que la inteligencia”, dice el empresario de 31 años, al referirse a los sacrificios y el tiempo que ha dedicado para hacer crecer su proyecto, El Johnpy Sandwich. “Me decidí a emprender, a ver cómo era la cuestión de ser comerciante…. Y he tenido todas las emociones, desde la que quiero vender el negocio y no seguir, hasta la que tengo ahora que me siento orgulloso, con ganas de luchar, de echar pa’lante y crecer la economía de nuestro pueblo”, agrega.

Precisamente, en esa constante búsqueda de reinventarse, a John Paul le surgió la idea de crear el que hoy es su plato más famoso y solicitado: el volcán de pana.

El rey del lugar: el volcán de pana. ( XAVIER GARCIA )

“Nosotros constantemente estamos inventando cosas nuevas. Ejemplo, la pana, eso ha sido algo innovador aquí. Yo por lo menos en Puerto Rico nunca había visto eso, que la hicieran como nosotros la confeccionamos y como la adornamos (con quesos, salsas y especias). El más vendidos es el relleno de pollo y el de tripleta”, comenta el comerciante, quien jamás imaginó el “boom” que tendría su creación.

La confección de esta receta conlleva ocho horas de preparación, explica John Paul, pues la fruta se cocina unas cuatro horas en olla de vapor y cuatro más en el horno para que mantenga su consistencia. Es por esto que el volcán de pana hay que ordenarlo con un día de anticipación, llamando al 787-629-9293. Además, depende de que haya cosecha de panas, advierte el cocinero.

Además de su plato estelar, el menú de El Johnpy Sandwich incluye mofongos, burrifongos, sándwiches de pollo y tripleta, hot dogs, quesadillas, papas, cajitas de plátano o pana y 18 cajas surtidas diferentes, entre otros, todo preparado al momento. El establecimiento está ubicado en la carretera 420, km 5.5, en el barrio Plata, y opera de miércoles a domingo de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.