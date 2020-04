Reencontrarse con la magia del arte ha sido una bendición para muchos niños durante el periodo de esta cuarentena. Ante este panorama de días largos y un poco desesperantes el artista Héctor Ávila ha llevado un segmento esperanzador y ha encantado a los niños a través del dibujo.

El pintor, también caricaturista, ha tenido la iniciativa de ofrecer talleres de arte Live por las redes sociales con la intención de entretener a los niños mientras aprenden a desarrollar su creatividad a través del arte.

El artista relata que se le ocurrió dar un taller de Cartoons Live para que los niños se pudieran desconectar un poco del tema del virus y del encierro. Para su sorpresa, el taller gustó tanto que decidió seguir ofreciéndolos.

“Hacer estos talleres me da gran satisfacción; he visto unión familiar, compañerismo, mucho talento, cariño, dedicación, solidaridad y eso me llena de esperanza”, contó entusiasmado el caricaturista.

Los niños disfrutan y aprenden durante 35 minutos del taller mientras comparten con su familia. Sus redes sociales han sido bombardeadas de mensajes de agradecimiento y de fotos de los trabajos de los niños y de sus familiares. “Porque no solamente dibujan los niños, los padres también dibujan y hasta los abuelos”, comentó el artista de Bayamón.

El taller, que va dirigido a niños de 5-12 años, ofrece un espacio en donde se aprende de manera simple y creativa los trazos básicos para crear una caricatura. Es una manera divertida para practicar varias destrezas que estarían desempeñando en el salón de clases.

Aunque su intención fue llegar a los niños de Puerto Rico se ha vuelto viral también con los boricuas fuera de la Isla. Actualmente, lo sintonizan de Estados Unidos, Perú, Alemania, España, México, Guatemala y Costa Rica.

Los talleres LIVE son a través de su cuenta Héctor Ávila Art los martes y jueves (y algunos sábados) a las 3:00 p.m. por Facebook e Instagram pero pueden acceder a su canal de YouTube que también puedes encontrar vídeos tutoriales para aprender a dibujar.