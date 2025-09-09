Tener en cuenta la iluminación, el drenaje y la sombra son algunos de los aspectos determinantes a la hora de decidir dónde sembrar una planta en el área exterior.

Las opciones son muchas, pero el éxito dependerá en gran medida de seleccionar la planta ornamental correcta para ese rincón del patio donde deseas verla crecer.

“Los factores del viento. Muchas veces son plantas que requieren iluminación del sol todo el día, por lo menos esas primeras diez horas del día lo necesita para poder establecerse fuerte ahí”, reveló como un ejemplo la agrónoma Jennifer Lebrón, del vivero Plantas de Caparra. “Cuando estamos en el exterior, hay más calor. Toda planta que esté bajo el azote de este sol necesita un poquito más de cuidado, y hay que estar más pendiente a esa necesidad de la planta que requiere más agua. Es importante tocar la tierra para saber si el riego es necesario un día sí y un día no, por ejemplo. Todos estos detalles se consideran al momento de escoger una planta para ubicarla en nuestro espacio, y va a depender siempre de la variedad”, prosiguió enfática Lebrón, quien recomendó orientarse sobre la rutina de fertilizante que debe recibir cada variedad para potenciar su desarrollo.

A continuación, la agrónoma mencionó cinco de las variedades más solicitadas por los jardineros.

1. Cupey

Planta de cupey ( Carlos Rivera Giusti )

Prefieren un ambiente de pleno sol. “Son plantas bien agradecidas que no necesitan demasiada agua”, reveló Lebrón. Existen dos tipos: el de hoja grande y el de hoja pequeña, y los dos se utilizan para decorar en exterior. Puede crecer alto como un árbol como parte de su desarrollo, por lo que debes estar pendiente a podarlo.

2. Trinitarias

Trinitarias ( Carlos Rivera Giusti )

La variedad de sus flores la convierte en una de las favoritas para darle color a tu jardín. Adora el sol. Todas tienen espinas. Comienzan a florecer en la primavera. Si las prefieres en tiesto, debes estar pendiente a regarles agua con mayor frecuencia. Sin embargo, “si las tenemos sembradas en tierra, normalmente ellas pueden sobrevivir con menos cuidado”, dijo la agrónoma. Se recomienda podarlas “después de cada florecida”. El manejo de fertilizante es clave para mantenerla con muchas flores constantemente.

3. Loropetalum

Loropetalum ( Carlos Rivera Giusti )

El tono morado que toman sus hojas desde la primavera lo convierte en uno de los arbustos favoritos para embellecer un jardín e, incluso, para crear contrastes. No requiere de muchos cuidados, lo que facilita su desarrollo. Es de pleno sol, pero debes estar pendiente de echarles agua todos los días.

4. Green Island

Green Island ( Carlos Rivera Giusti )

Se distingue por sus hojas brillantes. Prefieren el sol directo. No requiere de un cuidado extremo. No es una planta muy exigente de agua, por lo que no se recomienda que se riegue con mucha frecuencia. Es una de las plantas recomendadas para lugares donde hay presencia de salitre ya que lo tolera bien.

5. Ficus Triangularis

Ficus Triangularis ( Carlos Rivera Giusti )

“Es super buena de cuidar”, resaltó la agrónoma. También es de las que prefiere el sol. Puedes escoger entre la variedad de tonos de sus hojas, que se dividen entre blanco, crema y verde, lo que permite dar un toque distinto al jardín. También resiste muy bien en áreas con presencia de salitre. A la hora de echarles agua, lo ideal es verificar el suelo para no excederte.