Tener pareja y formar una familia debería de ser el anhelo de todo individuo, pero no es así para aquellos que no quieren asumir el compromiso de una relación estable y duradera. Estas personas son las que le dan forma a la agamia, una dinámica que deja a un lado el convencionalismo de estabilidad y donde el amor no es primordial.

Pero para conocer a fondo sobre este modelo de vida adoptado por algunas personas, la sexóloga y terapeuta de familia y pareja, Ana Simó, habló para LISTÍN DIARIO sobre este fenómeno.

La especialista asegura que las personas ágamas no creen en las relaciones de pareja y para ellas la monogamia (la unión con una sola persona) no es necesaria, y por ende, no necesitan relaciones duraderas.

Quienes utilizan este tipo de dinámicas tienen ciertas características que afianzan su concepto de que no es necesario establecer vínculos con nadie.

“De base pueden tener algún trastorno psicológico y de personalidad, son personas que pueden tener algún tipo de apego que no les permite tener un vínculo sano, por lo tanto, van a querer incorporar en su vida este tipo de dinámica”.

Así lo asegura Simó, resaltando que, con este tipo de dinámica se insta a que el amor y las relaciones de pareja no tienen importancia.

La especialista establece la necesidad de tener vínculos en diferentes ámbitos, como es el familiar y el laboral, y califica de absurda la agamia. “Los seres humanos necesitan vincularse desde el momento del nacimiento hasta su muerte, no estamos diseñados para estar solos, entonces estas nuevas tendencias que queremos normalizar como ésta que tiene con la soledad, y de que hoy podemos estar con una persona y mañana con otra, no es lo natural”, dice.

Agamia y poliamor ¿en qué se diferencian?

Ana Simó establece la diferencia entre agamia y poliamor, y considera que ambas prácticas son enfermizas y trastornadas, las cuales no pueden mantenerse en el tiempo y en las que ningún ser humano coherente incurriría. El tema de poliamor, como el término lo dice ‘poli’, quiere decir que, “nos amamos tanto que podemos tener varias relaciones paralelas, y la agamia supuestamente se basa en la falta de interés que tiene un individuo en formar una relación amorosa”, explica la terapeuta de pareja.

Al ser cuestionada sobre si la agamia entra en la promiscuidad, la especialista aclara que no. “Yo no pudiera decir que entra en la promiscuidad porque aquí hay una falta de interés, en el poliamor, sí entra”, dice Simó.

Considera que la agamia es como la pansexualidad, donde no hay interés por ningún tipo de sexo. También asegura que estos términos no existen para los especialistas, ya que no hay evidencia científica que los sustenten. “Son terminologías mercadológicas que hoy en día se utilizan para querer normalizar algunos trastornos”, sostiene la experta la sexóloga.