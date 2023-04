Fomentando la importancia de una niñez temprana saludable y llena de amor, la organización sin fines de lucro y de base comunitaria Boys & Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR) se une a la celebración que la National Association for the Educaction of Young Children (NAEYC) realiza, para proponer durante el mes actividades diversas e inclusivas para sus participantes. Bajo el lema: “Celebrando el desarrollo y empoderamiento de nuestras futuras generaciones”, durante la semana de 17 al 21 de abril se estarán llevando a cabo iniciativas dirigidas a celebrar y concientizar sobre la importancia de un desarrollo integral de nuestros niños y niñas; dedicados a los siguientes temas:

-lunes, 17 de abril de 2023 – Poniéndole ritmo a mi vida

-martes, 18 de abril de 2023- Día de la sabrosura (Cocina)

-miércoles, 19 de abril de 2023- Miércoles colaborativo

-jueves, 20 de abril de 2023- Tengo derecho a expresarme, utilizo el arte

-viernes, 21, de abril de 2023- Celebro y disfruto a mi familia

La directora del programa de Early Head Start y Head Start de BGCPR, Nora M. Boschetti Martínez, invita al público en general que se unan a las actividades que se llevarán a cabo desde sus 8 centros de servicio en San Juan especializados en edad temprana. “En Boys & Girls Clubs de Puerto Rico reconocemos y valoramos la importancia de ofrecer oportunidades únicas en las comunidades que servimos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos. Es por esto que contamos con una oferta programática enfocada en cada etapa de nuestros participantes”, explicó mediante declaraciones escritas.

Boschetti añadió que “la niñez temprana es la base para fortalecer y desarrollar nuestros futuros líderes. Bajo el Programa Head Start y Early Head Start disfrutamos la oportunidad de impactar a niños, niñas y familias con un modelo holístico y multigeneracional que fortalece el desarrollo íntegro del ser humano. Les invitamos que se unan a esta gran celebración en pro de la visibilidad e importancia de la niñez temprana”.

Bajo el programa Head Start, BGCPR ha impactado alrededor de 350 niños y niñas desde sus 8 centros dedicados a edad temprana. Los participantes son apoyados en áreas como salud, bienestar familiar y el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia. El programa de Head Start involucra activamente a los padres, reconociendo que la participación de la familia en todo el programa es clave para obtener resultados sólidos en los niños.

“En Boys & Girls Clubs de Puerto Rico tenemos como misión ofrecerles a los niños, niñas y jóvenes esperanza de un mejor futuro y oportunidades para que se desarrollen a su máximo potencial. El programa Early Head Start y Head Start reafirma este compromiso brindando un servicio de calidad dirigido a las familias y proveyendo espacios seguros y divertidos para experimentar, explorar y aprender.” , señaló la Directora del Programa.