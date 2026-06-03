La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) anunció la celebración de Verano Inclusivo, un festival playero diseñado para personas con impedimentos y sus familias, que se llevará a cabo el próximo sábado, 13 de junio de 2026, en las instalaciones de Mar Sin Barreras del balneario La Monserrate en Luquillo.

La actividad se desarrollará de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y contará con música, refrigerios, exhibidores de distintas entidades públicas y privadas, mesas informativas, actividades deportivas, sorpresas y un variado espectáculo artístico en un ambiente accesible, seguro e inclusivo para toda la familia.

El defensor de las Personas con Impedimentos, Fernando Díaz Rivera, destacó que este evento busca continuar creando espacios donde las personas con impedimentos puedan disfrutar plenamente de actividades recreativas y comunitarias sin barreras.

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“En la DPI creemos firmemente que la inclusión también se vive en los espacios de recreación, entretenimiento y convivencia familiar. Verano Inclusivo será una gran celebración pensada para que nuestras personas con impedimentos y sus familias disfruten de un día lleno de alegría, accesibilidad y experiencias memorables en un ambiente diseñado para todos”, expresó Díaz Rivera mediante declaraciones escritas.

El evento se celebrará en el espacio de Mar Sin Barreras, iniciativa reconocida por promover el acceso seguro y accesible a la playa para personas con dificultades de movilidad.

Como parte del programa artístico, los asistentes podrán disfrutar de la participación de Atención, Atención; el Grupo Sin Nombre, el Show de Sparky, espectáculo de magos y un gran cierre musical a cargo de Plenéalo.

La DPI extendió una invitación a toda la ciudadanía a participar de esta actividad familiar y reafirmó su compromiso de continuar promoviendo iniciativas que fomenten la igualdad, la inclusión y el acceso pleno a experiencias recreativas para las personas con impedimentos en Puerto Rico.