Arranca el año y comenzamos a hacer planes, y entre éstos uno de los que más añoramos es el de las vacaciones.

Así que si entras en interet para planificar ten cudado: Esta es la época preferida para los ciberestafadores para aprovecharse de las ilusiones de los viajeros con sofisticados “pescaítos”.

Ojo, que los fraudes pueden comenzar desde el mismo momento de la reservación.

Erich Kron, especialista en ciberseguridad de KnowBe4, dijo en declaraciones a Yahoo News que no solo es común que las estafas de viajes aumenten a inicios de año, sino que eventos recientes —como la situación en Venezuela— pueden empeorar el panorama. Según Kron, como la gente ya está leyendo noticias sobre vuelos cancelados o cambios en cruceros, los delincuentes aprovechan ese contexto para generar confianza y lanzar sus engaños.

PUBLICIDAD

Recuerda siempre, la major alerta para el recelo es cuando algo es demasiado bueno para ser cierto.

Viajes “gratis”

Navegas por tus redes sociales y te anuncian un “viaje gratis” o te invitan a participar en un concurso para ganarlo: ten extremo cuidado.

Estas promociones pueden parecer legítimas, pero no hay ningún premio. A cambio, podrías entregar tu información personal a estafadores. Según Chris Hauk, defensor de la privacidad del consumidor en Pixel Privacy, una de las estafas de viaje más comunes son precisamente las de los viajes gratis. Explica que en esta época empiezan a aparecer anuncios emergentes con concursos falsos o servicios de viaje. Si ingresas tu correo electrónico es probable que luego recibas una llamada, un correo o un mensaje de texto diciéndote que ganaste unas vacaciones. Para reclamar el premio, solo te pedirán pagar una supuesta tarifa de servicio o proporcionar tu número de tarjeta bancaria para “verificar tu elegibilidad”.

Hauk advierte que nunca debes compartir tus datos personales con personas que te contactan de forma aleatoria por anuncios en internet. Eso les da a los ciberdelincuentes las herramientas necesarias para robarte.

Captchas falsos que instalan malware

Los típicos tests de Captcha —esas pruebas en las que debes reconocer hidrantes o semáforos para demostrar que eres humano— también se están utilizando como señuelo para viajeros desprevenidos. Una investigación de la firma Malwarebytes alertó sobre una oleada de sitios falsos de reservaciones donde se pide a los usuarios resolver captchas inusuales. Estos desafíos solicitan presionar combinaciones específicas del teclado que, sin que el usuario lo sepa, activan comandos para instalar malware en su computadora.

PUBLICIDAD

El resultado puede ser devastador: robo de identidad, pérdidas financieras y exposición total de tus datos personales.

Anuncios falsos de alojamiento

¿Viste la casa vacacional de tus sueños en un sitio de anuncios? Antes de reservar, tómate un momento para investigar. Brian Higgins, especialista en seguridad en Comparitech, advierte que los ciberdelincuentes están creando listados falsos en plataformas populares como Airbnb. A veces anuncian propiedades reales que no tienen derecho a alquilar y otras veces inventan inmuebles completamente ficticios usando imágenes generadas con inteligencia artificial.

Higgins recomienda investigar por tu cuenta, sobre todo si estás reservando con intermediarios o alojamientos independientes. Sugiere verificar la URL, revisar el lugar en Google Maps y nunca hacer pagos sin antes confirmar que todo es auténtico.

Estafas por supuestas cancelaciones

Imagina que acabas de reservar unas vacaciones y, de pronto, recibes un mensaje que dice que tu vuelo o tu hotel fue cancelado. El mensaje incluye un enlace para “reprogramar”, y en ese momento muchos cometen el error de hacer clic sin pensar.

Justamente eso es lo que esperan los estafadores: que actúes rápido sin verificar. Al “reprogramar” a través del enlace falso, podrías estar entregando tus datos personales o bancarios.

Kron sugiere tener especial cuidado con cualquier llamada, mensaje o correo que afirme provenir de una aerolínea, agencia de viajes o crucero. Si se trata de una cancelación o cambio, recomienda no continuar la conversación y mejor llamar directamente a la empresa utilizando el número oficial publicado en su sitio web.

Sitios web de viajes falsos

Una de las técnicas más sofisticadas en auge es la creación de sitios clonados con URL muy similares a las de agencias de viajes legítimas. En muchos casos son operados por redes criminales que registran miles de dominios para confundir al usuario.

Higgins señala que hay muchos sitios falsos activos, por lo que la mejor manera de evitar caer en la trampa es reservar siempre con vendedores confiables y plataformas de pago seguras. Nunca se debe pagar mediante transferencias bancarias directas ni aceptar métodos alternativos como tarjetas de regalo o pagos fuera de línea. Las tarjetas de crédito ofrecen mayor protección y, si es posible, contratar un servicio de monitoreo financiero puede ofrecer seguridad adicional.