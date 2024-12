Durante las festividades navideñas en los hogares se instalan diferentes extensiones de luces en sus ventanas, árboles y fachadas de la casa, con el fin de mantener el espíritu de la época, puesto que simbolizan la luz que trae el nacimiento de Jesús entre las tinieblas, según la página Luces de Navidad Bogotá.

Aunque le pueden aportar calidez y alegría a quienes disfrutan de su presencia, también representan un consumo de energía elevado en comparación con los demás meses del año, puesto que algunos tienden a dejarlas prendidas durante toda la noche.

¿Cómo puede ahorrar energía con las luces de Navidad?

Algunas personas suelen poner su decoración navideña desde finales de noviembre, así como otros optan por dejarlas desde principios de diciembre hasta principios de enero, puesto que en esos primeros días la religión festeja el Día de los Reyes Magos.

Sin embargo, esto representa un gasto significativo de energía y no conocen las alternativas que tienen para disminuir un poco su consumo en esta época para ahorrarse algunos pesos de su bolsillo. Por esto, la compañía energética Enel publicó en su página web algunos consejos que puede tener en cuenta.

El jefe de operaciones de la red Enel Colombia, Fernando Torres, explicó que lo primero que debe tener en consideración es cambiar las luces tradicionales incandescentes por una opción más eficiente como las extensiones LED, puesto que duran más y utiliza menos energía.

Adquiera adornos económicamente eficientes que sean de bajo consumo o que no necesiten estar conectados todo el día para apreciar su decoración. También, es recomendable desconectarlos cuando salga de su casa, no solo por su consumo, sino para evitar posibles cortos mientras no esté en su hogar.

Las luces no son lo único que consumen energía en estas festividades, puesto que también suelen utilizarse electrodomésticos como los hornos, los microondas, las estufas, los calefactores, las planchas, secadores de cabello, aspiradoras y otros aparatos que deben usarse solo cuando sean necesarios.

Por su parte, la compañía energética Nexus recomienda desconectar las extensiones cuando se acuesta a dormir, optar por hacer regalos hechos a mano que no generen residuos y utilizar de manera eficiente su nevera, evitando congelar muchos alimentos, puesto que representa un mayor trabajo para esta tarea.