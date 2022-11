Si hay una planta preferida para adornar los hogares durante la Navidad, esa es la Euphorbia pulcherrima, poinsettia o, como se le conoce comúnmente, la flor de pascua.

Una de las principales características de la pascua son sus llamativas hojas que florecen en esta época en los colores amarillo, blanco, salmón, rosa o rojo.

Según René Llerandi, productor de pascuas y propietario de la finca Trópico, al momento de elegir la planta se debe escoger aquella flor que no muestre daños, que tenga un follaje fuerte y flores a punto de brotar. Recuerda que las flores son los pequeños brotes o pequeñas hojas verdes que hay en el centro.

La flor de pascua es una planta delicada. A continuación, algunos consejos para mantenerla durante las festividades navideñas y el resto del año:

Retira la pascua del plástico en el que viene envuelta, ya que el mismo asfixia las hojas.

Colócala en un lugar bien iluminado, pero no directamente al sol ni ni el un sitio que le dé mucho calor ya que se puede secar.

Se debe regar contantemente. Antes comprueba la humedad de la tierra. Se recomienda echarle agua cada dos días o cuando notemos que la tierra empieza a secarse. No dejes que el agua se quede depositada en el tiesto de la planta; viértela inmediatamente porque de lo contrario las hojas podrían desaparecer o caer.

Una vez al mes, échale abono.

René Llerandi, productor de pascuas y propietario de la finca Trópico. ( Suministrada )

¿Por qué las hojas se caen?

Las principales razones por las que las hojas se caen o se ponen mustias es por la escasez de luz, las fuertes corrientes de aire y la exposición excesiva al frío. Tampoco le conviene un exceso de agua. Se debe procurar que no se acumule agua en lo que se conoce como el bajoplato y se pudran las raíces. Además, se recomienda retirar las hojas marchitas para que tenga un crecimiento sano.

Algunas señales que demuestran que no la pascua no está recibiendo los debidos cuidados y mantenimiento son los siguientes:

Si las hojas verdes y rojas y sus tallos se tornan marrones o amarillentos y resecos es que le falta agua. Riégala cuanto antes y añade más nutrientes a la tierra.

Si solo ves una parte de la hoja con tonalidades amarillas o marrones puede que tenga demasiada exposición a la luz del sol. Se recomienda buscar un sitio con semisombra para colocarla.

De otra parte, si sus hojas se oscurecen más de lo normal y se observa que la planta está decaída, es probable que le falte luz natural. Busca un sitio más cerca de una ventana o en el exterior para que tenga más luz natural.

La presencia de partes blancas, manchas marrones o puntos (negros, marrones, rojos, amarillos o verdes, entre otros) pueden ser indicios que la planta tenga alguna plaga o enfermedad. Consulta a un experto en jardinearía en relación con qué tipo de producto utilizar.

¿Cuándo se debe podar?

Según Llerandi, el mejor momento para podar la pascua es cuando se quede sin hojas, lo que suele ocurrir a finales del mes de enero. En este proceso se deben cortar los tallos hasta dejarlos unos 10 centímetros de largo. Se deben cortar todas las ramas extras que existan para asegurar que la vitalidad, energía y nutrientes se concentre en las ramas principales, facilitando el desarrollo y posterior producción de flores.

También es importante verificar el estado de las raíces y podarlas un poco en caso de que haga falta. En la pascua, las raíces tienden a crecer mucho y es por eso por lo que se aconseja trasplantar cuando el espacio disponible en la maceta no es suficiente. Es importante que las raíces gocen de un buen espacio para que no se ahoguen y afecten la buena salud de la planta. Aunque la pascua es una planta ornamental, hay que ubicarla en un lugar seguro y no dejarla al alcance de niños y mascotas.

(Para más información se pueden comunicar con la Finca Trópico al 787-875-1916)

Este fin de semana el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan acogerá la novena edición del Festival de Pascuas de Puerto Rico. ( Suministrada )

Festival en Viejo San Juan

La novena edición del Festival de Pascuas de Puerto Rico se celebrará en el Paseo La Princesa del Viejo San Juan, este sábado 12 y domingo 13 de noviembre.

Además de la venta y exhibición de pascuas, el público tendrá la oportunidad de comprar flores ornamentales, hidropónicos y plantas de cultivos. Para el disfrute de todos, habrá machinas para niños, gastronomía a base de carne de cabro, microempresarios y emprendedores.

“El festival nació con el propósito de fomentar el consumo local y generar mayores ingresos para las y los productores agrícolas de plantas ornamentales que tanto sufrieron por los estragos del huracán Fiona”, expresó el productor y cofundador del evento, Joel Enrique Rivera, de Grupo Meyta, quien junto a Isamel Hernández trabajan este tradicional proyecto como una herramienta de desarrollo económico, turístico, educativo y cultural.

El festival es libre de costo y cuenta con seguridad y estacionamientos cercanos en el Viejo San Juan. No se permiten neveras portátiles en el área de la actividad.