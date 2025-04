¿Sabías que los perros y gatos tienen una capacidad sorprendente para asociar palabras con acciones?

El viernes, 11 de abril se celebra el Día Nacional de la Mascota y en honor a esa conmemoración, Best Friends Animal Society comparte consejos de entrenamiento para enseñar a tu perro o gato a ser multilingüe.

Pues resulta que esas mascotas pueden aprender comandos en más de un idioma con la técnica adecuada; no entienden el significado de las palabras que elegimos, solo reconocen el sonido.

Emma Smith, entrenadora y especialista de comportamiento de Best Friends Animal Society te ofrece algunos consejos para entrenar a tu mascota a responder en diferentes idiomas:

Comandos en inglés y español

Los perros y gatos solo reconocen el sonido que haces, no reconocen que has cambiado de idioma. Mientras les enseñes cada comando, no importará cómo lo llames.

Para cambiar el nombre de un comando, lo mejor es decir el comando antiguo seguido del nuevo. Por ejemplo, si era “sit” y queremos cambiarlo a “siéntate”, debemos decirle a la mascota: “sit, siéntate” en una oración.

Es mejor usar comandos cortos que tu mascota pueda reconocer de inmediato. Generalmente, incluso una sola sílaba es ideal, como “sit”, “ven”, etc. Eventualmente, puedes dejar de decir la primera parte en inglés y solo usar la segunda parte en español.

Al cambiar a un nuevo comando, recomendamos usar un “clicker” para marcar el comportamiento exacto que estás buscando. Por ejemplo, di “sit, siéntate”, haz clic cuando se siente y dale una recompensa a tu mascota.

Cuando enseñamos un nuevo comando a nuestra mascota, lo mejor es practicarlo al menos dos veces al día durante unos 10-15 minutos. Puedes hacer varias sesiones de práctica a lo largo del día, pero no más de 15 minutos por sesión.

¡Las señales con las manos son una excelente manera de enseñar comandos a nuestro perro o gato! Especialmente si ya conocen una señal manual antes de cambiar el nombre del comando. Si sostener una golosina sobre su cabeza era la señal para “sit”, esa misma señal se puede seguir usando al cambiar a “siéntate”.

No importa cómo llamemos un comando; incluso podría ser un sonido sin sentido. Lo que realmente importa es contar con un refuerzo (golosina, juguete, caricias, etc.) Con estos elementos, ¡podemos enseñarle cualquier cosa a nuestra mascota!

Considera la adopción

En este Día Nacional de la Mascota reflexionemos sobre la importancia de la adopción. Miles de perros esperan en los albergues un hogar amoroso. Los datos de Best Friends continúan mostrando buenas noticias, con un aumento del 3.9% en las adopciones y una disminución del 2.3% en el sacrificio (perros y gatos combinados) durante el mismo período. Esta es la primera tendencia positiva para ese dato desde el año 2020.

Pero, lamentablemente la cantidad de mascotas que ingresan a los albergues ha superado al número de adopciones y cada 90 segundos muere un perro o un gato en los albergues del país debido a la falta de espacio. Si la mayoría de los miembros de nuestra comunidad adquirieran sus mascotas en albergues, en vez de por criadores y en tiendas, esto ayudaría a mejorar la situación.

Si no lo has hecho todavía, ¡anímate a adoptar a una mascota! Aplica los consejos que te hemos dado y fortalece aún más el hermoso vínculo con tu nuevo mejor amigo.

Visita salvaUnamascota.org para acceder a más recursos sobre el cuidado de mascotas. Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a poner fin al sacrificio de mascotas en los EE.UU.