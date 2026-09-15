La frustración frecuente al estudiar, la pérdida de interés por aprender, el agotamiento asociado a la rutina escolar o la dificultad para responder al ritmo de enseñanza son señales que una familia no debe ignorar. Sin embargo, tampoco significan automáticamente que sea necesario retirar al estudiante de la escuela.

Según la neuroeducadora Haydeliz Ramírez Natal, directora ejecutiva de At Home Education Center, estas situaciones requieren observación, conversación y una evaluación responsable de las necesidades del niño antes de considerar alternativas como la educación en el hogar.

“Una semana difícil o una mala experiencia no necesariamente significan que el modelo educativo dejó de funcionar. Lo que debe llamar nuestra atención es cuando la frustración se convierte en un patrón, el niño pierde la confianza en su capacidad para aprender o el proceso educativo se transforma constantemente en una fuente de tensión”, explicó.

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La inquietud de educar desde el hogar puede surgir por diferentes razones. Algunas familias desean participar más directamente en el aprendizaje de sus hijos, mientras otras buscan una rutina flexible, atención individualizada, mayor tranquilidad o un ritmo que responda mejor a las fortalezas y necesidades particulares del estudiante.

“Esta no es una decisión que deba tomarse desde el cansancio, el temor o la desesperación. Primero hay que identificar qué está ocurriendo, escuchar al niño y determinar si necesita otro ambiente, estrategias diferentes o apoyos adicionales dentro de su modalidad actual”, indicó.

Ramírez Natal explicó que la educación en el hogar tampoco consiste en trasladar el salón tradicional a la casa ni en dejar al estudiante trabajando solo frente a una computadora. Es un proceso en el que la familia asume un papel central en la organización y seguimiento del aprendizaje, aunque puede apoyarse en currículos, plataformas digitales y profesionales de la educación.

Además, aprender desde el hogar no significa permanecer todos los días entre cuatro paredes.

“El hogar es el punto de partida, no el límite. Una biblioteca, un museo, una playa, el bosque, una actividad deportiva o un proyecto comunitario pueden convertirse en escenarios educativos cuando existe planificación y un propósito de aprendizaje”, señaló la educadora.

Antes de optar por esta modalidad, Ramírez Natal recomienda que las familias respondan cinco preguntas fundamentales:

¿Cuál es la necesidad específica del niño que se desea atender? ¿Cuenta la familia con el tiempo y la disposición para organizar y supervisar el proceso educativo? ¿Qué currículo se utilizará y cuáles son las destrezas que el estudiante debe dominar según su grado? ¿Cómo se documentará su progreso académico y se conservará la evidencia de los trabajos realizados? ¿Qué oportunidades tendrá para socializar y participar en experiencias deportivas, artísticas, culturales y comunitarias?

La neuroeducadora destacó que la flexibilidad es una de las principales características de la educación en el hogar, pero advirtió que no debe confundirse con la ausencia de estructura.

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“El propósito no es convencer a una familia de que abandone la escuela tradicional. La educación en el hogar no es necesariamente la mejor alternativa para todos. Nuestro deber es ayudar a los padres a determinar qué necesita su hijo y, si deciden tomar este camino, orientarlos para que puedan hacerlo de manera responsable”, sostuvo Ramírez Natal.

Como parte del trabajo que realiza con familias “homeschoolers”, At Home Education Center desarrolló un Currículo Neuroeducativo que incluye planificación académica, plataforma educativa, apoyo de profesionales en educación y transcripción de créditos al finalizar el curso escolar.

Los participantes también pueden integrarse a las actividades extracurriculares de su recinto de Arecibo.

“Cuando una familia entiende que su hijo necesita otra manera de aprender, no debe sentirse obligada a encontrar todas las respuestas sola. Buscar orientación también forma parte de tomar una decisión responsable”, concluyó Ramírez Natal.

Más información al (787) 942-8877 o www.athomeeducationcenter.org.