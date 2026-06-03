En Puerto Rico, cada vez más familias enfrentan el reto de cuidar a sus padres, abuelos o familiares de edad avanzada mientras intentan respetar su independencia.

El envejecimiento de la población es una realidad que transforma hogares y comunidades: actualmente, cerca de una cuarta parte de la población de Puerto Rico tiene 65 años o más. Según datos del U.S. Census Bureau, el 24.6% de los residentes de la Isla pertenece a este grupo de edad.

Esta realidad plantea una pregunta importante para muchas familias: ¿cómo mantener seguros a nuestros adultos mayores sin que sientan que están perdiendo su libertad o control sobre sus vidas?

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La respuesta está en encontrar el balance entre acompañamiento, respeto y tecnología.

Muchas veces, los familiares actúan desde el miedo: miedo a una caída, a una desorientación, a una emergencia médica o simplemente a que el adulto mayor esté solo. Sin embargo, cuando la supervisión se convierte en control excesivo, la persona puede sentirse vigilada, limitada o incluso infantilizada. Esto puede afectar su autoestima, aumentar la ansiedad y provocar aislamiento emocional.

Los especialistas en envejecimiento coinciden en que preservar la autonomía es clave para la salud física y mental del adulto mayor. Mantener rutinas, tomar decisiones propias y conservar cierta independencia ayuda a fortalecer la autoestima, la movilidad y la calidad de vida. Por eso, el cuidado moderno no debe centrarse únicamente en restringir riesgos, sino en crear ambientes seguros donde la persona pueda continuar viviendo con dignidad y tranquilidad.

Un elemento sumamente importante para conseguir ese balance entre cuidado y libertad es la comunicación. Los expertos recomiendan hablar abiertamente con el adulto mayor sobre las preocupaciones familiares y hacerlos parte de las decisiones relacionadas con su cuidado.

Cuando la persona entiende que las medidas buscan proteger su bienestar y no controlar su vida, suele mostrarse más receptiva.

También es importante fomentar actividades sociales, ejercicios apropiados para su condición física y espacios donde puedan mantener una vida activa. La independencia no significa estar solos; significa sentirse capaces, útiles y respetados.

Entre las recomendaciones más efectivas está incorporar herramientas tecnológicas de monitoreo inteligente que permitan supervisión discreta y no invasiva. Actualmente existen sistemas electrónicos de rastreo y asistencia diseñados específicamente para adultos mayores, tanto para el hogar como para actividades fuera de casa.

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Estos dispositivos permiten establecer un perímetro seguro o “radio autorizado” dentro y fuera del hogar. Si la persona sale del área definida previamente, el sistema envía alertas automáticas a los familiares o cuidadores. De esta manera, el adulto mayor puede caminar, visitar vecinos, ir al parque o realizar actividades cotidianas sin sentirse restringido, mientras la familia mantiene tranquilidad.

Además, muchos de estos sistemas integran funciones avanzadas como detección automática de caídas, comunicación por voz y video, monitoreo de signos vitales, botones de emergencia, localización GPS en tiempo real y alertas relacionadas con medicamentos o situaciones médicas.

La tecnología, utilizada correctamente, no sustituye el contacto humano, pero sí puede convertirse en una herramienta poderosa para prolongar la independencia y reducir el estrés familiar.

Puerto Rico continúa envejeciendo rápidamente y muchas familias enfrentan este proceso sin orientación suficiente. Por eso, promover un modelo de cuidado basado en la dignidad, la confianza y el uso inteligente de la tecnología puede marcar una diferencia significativa tanto para los adultos mayores como para quienes los aman y cuidan.

Al final, cuidar bien no es quitar libertad. Es brindar seguridad sin perder humanidad.

(El autor es gerente de Telecare División de Care Givers de Puerto Rico.)