El aderezo ranch es el más vendido para ensaladas en Estados Unidos y lo ha sido desde que le arrebató el trono al aderezo italiano a finales del siglo pasado.

Sigue siendo un aderezo especial para la lechuga iceberg y la romana, pero ahora el aderezo ranch compite con el kétchup y otros condimentos. Se trata de una salsa cremosa para acompañar desde alitas de pollo picantes y pepinillos fritos hasta, quizás lo más controvertido, la pizza.

Es omnipresente, un ingrediente básico y versátil de la gastronomía estadounidense, fácil de encontrar en supermercados, recetas y menús. Existen libros de cocina enteros y un restaurante dedicados a su sabor.

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Amada y criticada a partes iguales, la salsa ranchera también forma parte de la cultura popular estadounidense. Algunos escritores la han bautizado como el “gran condimento americano” y, de forma menos halagadora, como “extravagante y vulgar”.

Evoca nostalgia, según Nick Higgins, ejecutivo de la empresa matriz de Hidden Valley Ranch, que aprovecha ese sentimentalismo y fomenta la afición por la salsa ranch. ¿Las polémicas virales sobre comida que inspira su producto? También las aceptan. “Nos encanta”, dijo. “Es uno de los temas que podemos debatir como personas y no pasa nada”.

La historia de cómo esta salsa llegó a la cima de esa montaña es una historia estadounidense, una hazaña difícil que evoca el espíritu emprendedor del país.

“Lo que empezó casi como una broma se convirtió en una industria multimillonaria”, explicó el difunto Steve Henson en un artículo del Los Angeles Times sobre su famoso aderezo y Hidden Valley Ranch, el negocio de venta por correo que lanzó en la década de 1950 y que vendió a The Clorox Company dos décadas después.

Henson, contratista de plomería en Alaska, empezó a servirlo a sus trabajadores. Su mezcla de hierbas, especias, crema de leche y mayonesa se hizo tan popular entre los huéspedes de Hidden Valley, el rancho turístico que él y su esposa abrieron en California, que la empezó a vender como una mezcla seca para preparar en casa. Finalmente, Clorox embotelló una versión de larga duración, y otras marcas como Ken’s, Kraft Foods y Wish-Bone se sumaron a la tendencia.

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A Debbie Wilson Potts le encanta el aderezo ranch. Su familia es dueña de Cold Spring Tavern en California, el primer restaurante en servir el aderezo de Henson fuera de su rancho. Su tía, ya fallecida, que conoció a Henson, describió en una ocasión la primera vez que lo probó: “Me inundó la boca como un tren de carga”.

También se popularizó en todo Estados Unidos. En su libro “La cocina estadounidense y cómo llegó a ser así”, Paul Freedman incluye el aderezo ranch junto con el sushi, la rúcula y otras modas culinarias de los años 80, la misma década que le dio al país los Doritos Cool Ranch.

Después de 40 años de popularidad, afirma, es probable que el aderezo ranch haya llegado para quedarse.

Prepara la original en casa

La receta de la mezcla seca en polvo es la forma más práctica de almacenar este aderezo. Puedes guardarla en un frasco hermético en tu alacena durante meses y usarla cuando la necesites.

Ranch dressing ( Shutterstock )

Ingredientes:

3 cdas. de leche en polvo (buttermilk powder)

1 cda de perejil seco

2 cdtas. de ajo en polvo

2 cdtas. de cebolla en polvo

2 cdtas. de cebollín seco (chives)

1 cdta. de eneldo seco (dill)

1 cucharadita de sal kosher

1\2 cdta. de pimienta negra molida

Procedimiento:

Mezcla muy bien los siguientes ingredientes secos en un tazón. Cuando vayas a prepararlo mide 1 cucharada de la mezcla en polvo. En un bol mezcla 1/2 taza de mayonesa y 1/2 taza de crema agria (sour cream). Agrega la cucharada de la mezcla en polvo y bate bien hasta que todo se integre. Refrigera por media hora para lograr la hidratación óptima.

Nota: El suero de leche en polvo (buttermilk powder) es el ingrediente clave para darle ese toque auténtico y ácido a la mezcla seca.