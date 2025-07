Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, expertos recomiendan tener mucho cuidado: cuando aumenta el calor se registra un incremento significativo en la presencia de garrapatas, lo que representa una seria amenaza para la salud de perros y gatos.

Best Friends Animal Society, una organización nacional líder en bienestar animal que trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de EE.UU., explica que este repunte pone en riesgo a millones de mascotas en todo el país, ya que las garrapatas no solo causan molestias, sino que pueden transmitir enfermedades graves como la enfermedad de Lyme, ehrlichiosis, anaplasmosis, entre otras.

PUBLICIDAD

La prevención y detección temprana son fundamentales para evitar consecuencias que podrían poner en peligro la vida de nuestros compañeros de cuatro patas.

A continuación, compartimos consejos para mantenerse fuera del asecho de estos indeseables arácnidos y puedas proteger a tu mascota este verano:

Usa productos preventivos recomendados por veterinarios

Medicamentos orales o tópicos de prescripción veterinaria son la mejor línea de defensa

Haz revisiones diarias

Después de paseos o tiempo al aire libre, inspecciona cuidadosamente el cuerpo de tu mascota, especialmente en zonas como orejas, cuello, axilas y entre los dedos

Evita áreas de alto riesgo

Mantén a tu perro en senderos durante caminatas y alejado de zonas con vegetación densa o pasto alto

Mantén tu patio seguro

Corta el césped, elimina hojas y crea una zona de amortiguamiento entre la vegetación y las áreas de juego.

Consulta a tu veterinario sobre la vacunación

En zonas donde la enfermedad de Lyme es común, la vacuna puede ser un refuerzo clave de protección.

Síntomas a los que debes estar atento si tu mascota ha sido picada por una garrapata:

Letargo o falta de energía

Pérdida de apetito

Cojera o dolor en las articulaciones

Fiebre o inflamación

“Muchas personas no se dan cuenta de que las garrapatas están activas desde la primavera hasta bien entrado el otoño, y este verano ya estamos viendo un aumento fuera de lo normal. Una sola picadura puede tener consecuencias graves si no se actúa a tiempo”, señaló Becca Boronat, National Shelter Medicine Veterinarian de Best Friends Animal Society.

Actúa hoy: consulta con tu veterinario sobre el mejor plan de prevención y mantén a tu mascota a salvo durante esta temporada.