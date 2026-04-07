La presencia de humedad constituye una de las afecciones más críticas para la integridad estructural de casas y departamentos.

Desde la etapa de planificación y desarrollo de las obras, los arquitectos priorizan el diseño de sistemas de aireación que faciliten ambientes ventilados con el objetivo de mitigar la condensación en las paredes o las filtraciones, procesos que demandan una corrección técnica urgente para evitar el deterioro de los materiales.

Si bien no se ha determinado una metodología definitiva que garantice la inmunidad de las superficies frente a este fenómeno, expertos de la construcción han difundido un procedimiento basado en el uso de papel aluminio. Esta recurso permite localizar el foco del inconveniente rápidamente, posibilitando una toma de decisiones informada antes de que el daño estructural se propague y las consecuencias económicas o en el área resulten de mayor gravedad.

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Para este caso tan particular se necesita un rollo de papel aluminio. Aunque sea un material identificado con la gastronomía, este elemento es ideal para detectar la humedad.

¿Cómo funciona?

Se debe delimitar un área aislada en la pared y colocar un pedazo de papel de aluminio, el cual debe estar asegurado con cinta adhesiva para que quede tenso y fijo en el lugar. Luego, habrá que esperar entre 24 a 48 horas para que haga efecto.

Si aparece condensación por debajo del papel metálico quiere decir que hay agua en el material de construcción o en la capa superficial, de modo tal que se deberá llamar a un plomero para que detecte el flujo de agua y se comience con el trabajo de reconstrucción.

La presencia de manchas oscuras o de una gotera incesante se da, generalmente, en paredes de cocinas o en estructuras de casas antiguas donde el material comenzó a deteriorarse y las filtraciones generan un severo dolor de cabeza para los dueños del hogar.

Por último, para prevenir futuros problemas de humedad se aconseja ventilar, constantemente, cada ambiente de la casa. A su vez, se debe mantener en seco las paredes o el suelo en caso de mojarse para evitar las temidas filtraciones.

Esta técnica es particularmente efectiva con los siguientes tipos de pared:

Paredes de casas antiguas

Paredes de cocina

Muros con manchas oscuras o pintura levantada

Zonas donde no se sabe si hay humedad por condensación o filtración de agua

Siempre es mejor recurrir a un experto para tener una evaluación más certera, pero esta técnica puede ser un buen primer diagnóstico.

(Con información de La Nación/GDA)