Muchas personas acostumbran recurrir a la astrología y los horóscopos para conocer cómo les irá en las próximas semanas. En ese sentido, la inteligencia artificial (IA) puede ayudar para conocer cuáles son los tres signos con “más suerte” en enero 2026.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Signos con buena suerte

Entonces, con el mes de enero a más de medio camino andado, aún vale preguntarnos cuáles son los tres signos con “más suerte”, según la inteligencia artificial. Al consultar a ChatGPT, la IA realiza un análisis exhaustivo y determina que los tres signos más afortunados en el primer mes del año son Sagitario, Tauro y Acuario.

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Sagitario : enero se presenta como un período de expansión sostenida para el signo del arquero, con un clima general que favorece el avance y la apertura de horizontes. La suerte se expresa en decisiones acertadas que permiten crecer a nivel personal y profesional. Propuestas vinculadas a viajes, mudanzas, estudios o proyectos internacionales pueden destrabarse o tomar forma concreta. En el plano laboral, aparecen oportunidades que premian la audacia y la visión a largo plazo. A nivel emocional, predomina una sensación de confianza que facilita vínculos más honestos y entornos que acompañan los objetivos de los nacidos bajo este signo de Fuego.

Acuario: este signo de Aire atraviesa un enero especialmente favorable para el protagonismo y la renovación. La suerte se manifiesta en encuentros clave, contactos influyentes y oportunidades que surgen a partir de ideas originales. El aguador logra destacarse y captar atención en ámbitos profesionales, creativos o sociales. Proyectos personales encuentran impulso y visibilidad, mientras que decisiones tomadas con autenticidad abren puertas inesperadas. En el plano vincular, se activan relaciones estimulantes que acompañan los nuevos desafíos.

Cabe aclarar que se trata de una valoración de aspectos generales a partir de los tránsitos planetarios durante este mes. Por lo tanto, la experiencia de cada persona puede variar.

Para obtener un horóscopo más personalizado y detallado, se recomienda consultar a un astrólogo profesional o buscar predicciones específicas para cada signo.

Signos con mala suerte

Por otro lado, la IA destaca que los signos con “menos suerte” en este enero son Cáncer, Leo y Piscis:

Cáncer : puede que los cancerianos vivan enero con una sensación de desajuste entre lo que necesitan emocionalmente y lo que el entorno les exige. Las responsabilidades familiares o laborales tienden a ocupar un lugar prioritario, por lo que dejan poco margen para el descanso o la contención personal. En el plano profesional, se presentan demoras, cambios de reglas o decisiones ajenas que generan incertidumbre. El desafío del mes está en fortalecer la seguridad interna, ordenar prioridades y no depender del reconocimiento externo para avanzar.

Piscis: el signo de los peces enfrenta un mes con cierta dispersión energética y dificultad para tomar decisiones firmes. La confusión puede instalarse en temas económicos, laborales o relacionados con proyectos personales, lo que puede generar una sensación de estancamiento. Enero exige mayor realismo, organización y límites, tanto hacia los demás como hacia usted mismo. El crecimiento surge al transformar la sensibilidad en una herramienta práctica y enfocada.

Vale recordar que se trata de tendencias astrológicas que solo indican el tipo de energía que tendrán disponible durante las próximas semanas. De todos modos, las personas pueden enfrentar diferentes desafíos o mismo obtener recompensas en este período, sin importar de qué signo sean.