Su amor por el arte lo ha mostrado desde sus días de infancia. En la rutina, dibujar y pintar significa una muestra de su modo artístico de ver la vida. Pero el mes pasado, esa expresión se convirtió en un vehículo para contribuir a alimentar a personas de necesidad a través de la organización sin fines de lucro El Comedor de la Kennedy.

A sus 14 años, la estudiante Jadelisse Rivera Santiago siente la satisfacción de saber que el dinero recaudado con la venta de sus piezas mediante la exposición Art for Them (Arte para ellos) que realizó el 20 de noviembre en la iglesia a la que asiste con sus padres en Caguas, hará una diferencia para ayudar a la entidad establecida en San Juan. Liderada por el chef Iván Clemente, hace más de una década que el proyecto comunitario provee desayunos, almuerzos y meriendas a niños, adultos mayores y población en general en Puerto Rico.

La iniciativa de Jadelisse surgió promovida por sus padres, Ángel Rivera y Pura Ivelisse Santiago, al observar la colección de piezas que ha realizado desde su niñez. “Mi padre me ha estado diciendo que si las podemos vender y le vino la idea de ese donativo, y vi que sería una buena razón. Me gustó la idea”, mencionó con cierta timidez la menor natural de Toa Alta. “Pienso que era una gran decisión, una gran idea, con la necesidad que hay, que necesitan muchos ciudadanos, muchos niños. Esas personas deberían tener comida. No deben quedarse con hambre solo por no tener dinero para comprar”, reflexionó la estudiante de noveno grado, quien aspira a convertirse en sicóloga “para ayudar a las personas”.

Junto al chef Iván Clemente, a cargo de El Comedor de la Kennedy ( Suministrada )

La exhibición se realizó en la Iglesia de Dios Pentecostal La Casa del Gozo. La muestra de 25 piezas enmarcadas, de las que logró vender 19, incluyó coloridas creaciones en acuarela, lápices y pintura de paisajes naturales, animales, flores, retrato y formas abstractas. “Si puedo ayudar a más gente con mis pinturas, lo haría otra vez”, aseguró Jadelisse.

La estudiante compartió cuánto ama dedicar tiempo para experimentar con los colores y trazar formas. “Dibujar y pintar me relaja y me quita las cosas de la mente, como ahora, mis exámenes de la escuela. Me hace sentir segura por unos minutos. Me relaja”, compartió la también amante de la danza.

Por su parte, el chef manifestó a través de las redes sociales su admiración por el gesto de la adolescente. “Estoy muy emocionado con esta exposición de arte”, expresó a través de un video que compartió, en el que aprovechó para mostrar varias de las piezas. “Es la primera exposición que ocurre a favor de nuestra entidad. Estoy impactado. Estoy emocionado porque, sinceramente, es totalmente extraordinario”, afirmó. “Gracias a ese corazón tan especial, dedicar su arte para alimentar niños en Puerto Rico”, sostuvo conmovido quien también se ha destacado como pastor. “Recibimos con admiración y gratitud el esfuerzo de la artista, nuestros niños le agradecen. Dios te bendiga”.

Con su familia: su padre Ángel Rivera, su madre Pura Santiago y su hermano Ángel ( Suministrada )

La madre de Jadelisse compartió que el deseo de tender la mano se ha manifestado en la menor desde sus primeros años escolares. “Desde pequeña ha sido una nena bien introvertida, pero siempre ha sido bien cariñosa, observadora”, resaltó Pura Ivelisse Santiago sobre la hermana de Ángel, de 7 años. “Desde kínder y primero las maestras dicen que tenía una peculiaridad, y era que hacía su tarea y una vez terminaba, iba y ayudaba al de al lado. Siempre busca ayudar”, describió con orgullo. “Cuando papá le dio esa idea, no titubeó. Dijo ‘sí, vamos a hacerlo’, porque siempre a ella le gusta ayudar”.