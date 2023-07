Llega el mes de junio y junto con él la temporada de huracanes da inicio. La noticia del aviso de un huracán puede llegar a ser estresante para las familias, así que es importante prepararnos con tiempo e incluir a nuestras mascotas en el plan de preparación.

Algunos detalles que debemos tener en cuenta al prepararnos para el paso de un huracán con nuestras mascotas son:

Identificar a la mascota – Puede ser con un microchip o utilizar un collar con una placa que mencione el nombre de la mascota, dueño y número de teléfono.

Equipaje de emergencia – En este se debe incluir collar y correa, platos de comida y agua, bolsitas para recoger excrementos, periódicos o pads, artículos de primeros auxilios, sabanita y juguete, información médica de la mascota y certificado de vacunación vigente.

Comida, agua y medicamentos suficientes para al menos 2 semanas.

Identificar un área del hogar donde se pueda resguardar junto a su mascota y asegurar aquellas salidas de escape de su mascota.

Durante una emergencia natural pueden ocurrir accidentes y resultar heridos dueños y/o mascotas. Para esto es importante contar con artículos de primeros auxilios, además de identificar las oficinas de emergencias veterinarias. Hay que tener en cuenta que muy probablemente tengamos que esperar a que pase el peligro para visitarlos.

Luego del paso de la emergencia, recuerda revisar los alrededores y daños ocasionadas a las áreas frecuentadas por las mascotas antes de permitirles el acceso. El primer acceso al exterior debe ser con la utilización de collar y correa, pues pueden haber objetos y árboles caídos que los desorienten. Además, debemos permitirles olfatear para que se familiaricen de nuevo con el exterior.

En el 2006, luego del huracán Katrina, el presidente Busch firmo el PETS Act, en el que se garantiza que las medidas y preparativos locales y estatales siempre tengan que tomar en cuenta a los guardianes de mascotas y sus animales. Además, se indica que los albergues públicos tienen que aceptar mascotas, siempre que sus dueños presenten un certificado de vacunación vigente.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es importante conocer de antemano cual será el lugar de albergue en caso de emergencia. La mayoría de los hospedajes de mascotas no aceptan animales durante el transcurso de la emergencia, pues es posible que no haya personal disponible para atenderlos o prefieren no arriesgar las vidas de los animales si se encuentran en áreas inundables o estructuras sensibles.

(La autora es coordinadora de comunicación científica de Royal Canin Puerto Rico.)