“¿Dónde están los David que vienen a devorar La Goliat?”.

Atraído por el relato bíblico, el isabelino Abimael Cruz Acevedo creó una pizza de 30 pulgadas que se ha vuelto la sensación de su negocio, Bimi’s Pizza & Restaurant.

“A mí me encanta la historia de David y Goliat y siempre dije que si se me cumplía mi sueño de tener una pizzería, la primera que tiraría grande se llamaría ‘La Goliat’ y el primer video que hicimos, dijimos: ‘¿dónde están los David que vienen a derrotar a Goliat?”, bromeó Cruz Acevedo mientras mostraba cómo la prepara.

“A mí me encanta la pizza y una vez en Nueva York probamos una grande y me encantó ese concepto; me dije que en Isabela no había pizza grande; fuimos los primeros en traer este concepto”, agregó el joven de 33 años.

Lanzarse a enfrentar el reto ha sido un éxito para Cruz Acevedo, pues captó la atención de cientos de clientes que -desde que abrió en el 2013-, se han vuelto fanáticos de la enorme pizza.

“Ha sido de bendición, ya que fue bien aceptada en este pueblo como a nivel de Puerto Rico ya que nos visitan de todos los pueblos. Ha sido muy aceptada, gracias a Dios por eso”, dijo el joven empresario.

Cruz Acevedo contó que creció “entre masas y hornos”, pues su padre, Audeli Cruz, también se dedicó a la faena de la confección de pizzas. Una vez culminó el bachillerato en Administración de Empresas en el recinto universitario de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, emprendió el sueño de establecer su negocio y así nació Bimi’s Pizza, ubicado en la PR-2 en el barrio Galateo, en Isabela.

“Mucha gente se detiene aquí no solo por ‘La Goliat’, sino por las otras combinaciones que tenemos. Desde la masa de la pizza hasta la salsa, todo se hace aquí. La receta es la misma, una receta familiar. La salsa, para que sepas, es de cuando mi papá tenía 18 años, que hacía pizzas; no la hemos cambiado. Tenemos la masa normal y hacemos nuestras combinaciones. Nos piden mucho la Bori que es de carne molida, bacon, amarillos, queso mozarella y queso de papa. Y también la combinación que te un incluye chorizo, carne, pimiento, bacon, cebollas y ambos quesos; esa es muy rica”, dijo con entusiasmo tras agregar que apuesta mucho a las redes sociales para promover sus productos.

De hecho, los comensales que siguen sus videos en las redes sociales definen ‘La Goliat’ como una pizza sabrosa, con textura y retante para comer pues un solo pedazo satisface el deseo del comensal.

“Los isabelinos, clientes fieles que vienen desde el día uno y se han quedado con nosotros, además de personas de muchos otros pueblos y de Estados Unidos, nos ven por las redes, Instagram o Facebook y le llegan. Hacemos videos y fotos, las colocamos en las redes; estamos bien aceptados”, mencionó.

Durante la semana, el menú de la pizza tradicional es la orden del día. Sin embargo, los fines de semana, “es otra cosa” a juicio del propietario.

“Los días en semana es más normal, vendemos la pizza normal. Con ‘La Goliat’ ya es una locura, especialmente los fines de semana, que se venden entre 30 a 40″, destacó.

“He enfrentado los retos propios por la economía y ahora por la pandemia casi todo estaba cerrado menos las pizza de Bimi’s y se vendían muchas pizzas; éramos de los pocos que estábamos abiertos y nos tuvimos que reinventar”, manifestó.

Además de las pizzas, Cruz Acevedo integró platos como las alitas, lasagña, calzones y canoas de amarillos hechas con el secreto de la casa.

Bimi’s Pizza & Restaurant abre al público de jueves a martes a partir de las 11:00 a.m. Para órdenes, puede llamar al 787-609-6272.