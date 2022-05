¡Mide dos pies! Sí, aunque parezca mentira, ese es el tamaño del postre estrella de Hatillo Bakery, en Villalba, un lugar que atrae a decenas de boricuas a este pueblo.

Con la idea de elevar las ventas en verano, una época difícil para los establecimientos cercanos a las escuelas, Leslie Bosque González y Junie González Colón, propietarios de la panadería y repostería, le dieron el sí a la atrevida idea de su panadero, Jason Maldonado.

“Él dijo: ‘¡Qué tal si hacemos (los quesitos) de 24!’. Yo le dije: ‘diantre, pero eso es una locura, ¿dónde vamos a echar ese quesito?’[...] Cuando él me lo dijo me pareció una idea descabellada, y le dije: ‘diantre, eso es muy grande’”, contó entre risas Bosque González.

PUBLICIDAD

Jason Noel Maldonado. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Tras el primer intento, colgaron una foto del quesito en sus redes sociales y comenzó a hacerse viral. Empezaron a recibir llamadas y visitas de personas de San Juan, Guaynabo y Caguas buscando el enorme postre.

Y aunque no era una idea innovadora en la Isla, sí lo fue llevarla hasta su local en Villalba. Sin embargo, el reto no quedó ahí y se aventuraron a agrandar el quesito aún más.

“Vamos a hacerlo de 32 pulgadas porque nadie lo tiene. Tuvimos que inventar una placa para el horno”, dijo Leslie acerca del único tamaño que trabajan por encargo.

En el negocio familiar elaboran tres tipos de rellenos para esta delicia: el original, de queso y guayaba, y Nutella con queso.

Asimismo, la mayoría de sus clientes ama la variedad de antojos que elaboran, como el pan con queso, donas, galletas y los cheesecake regulares, de piña, fresa y de Nutella.

De hecho, los postres no son los únicos con una peculiar medida, sino también uno de sus sándwiches de desayuno, el cual tiene el tamaño de media libra de pan.

“Los fines de semana tenemos arroz con gandules, lechón asao’ y yuca, y sancocho. Siempre tenemos pollo expreso con papas, todos los días”, destacó la copropietaria.

Hatillo Bakery abrió sus puertas al público en el 2018. “Empezamos en cero. Cuando entramos por esa puerta, esta panadería no tenía nada. Era solamente la estructura sola. Ahí conseguimos al panadero, estuvimos tres meses tratando de llenarla poco a poco”, recordó la mujer.

PUBLICIDAD

Además de desayunos, almuerzos y sus deliciosos y curiosos dulces, han convertido parte del negocio familiar en un pequeño colmado y ferretería.

“Estamos tratando de que, dentro de lo que es la panadería, podamos conseguir eso de último momento que se te olvidó. Que no compraste en el supermercado, pero en la panadería lo hay”, agregó Bosque González.

El local se encuentra ubicado en la carretera 150 kilómetro 3.4, barrio Hatillo, en Villalba. Opera de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábados de 7:30 a.m. a 8:00 p.m. y domingos de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. Para información, pueden llamar al 787-651-7989 o a través de las redes sociales de Instagram y Facebook como Hatillo Bakery.