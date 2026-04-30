Cuando nos vamos de viaje, lo ideal es que todo transcurra sin ningún contratiempo. Encontrarnos con un ambiente de espera armonioso y salidas puntuales. Pero en el mundo real no siempre todo sale como deseamos y los retrasos en los vuelos pueden ocurrir. También, que llegues a tu destino, pero tu maleta no.

Si se trata de demoras, la desesperación se asoma al enterarte de que ese retraso será de muchas horas... No siempre se cuenta con alojamiento en un hotel (pero eso es otro tema).

Si ya despachaste la maleta grande para que vaya en el compartimiento de carga del avión, y si tu equipaje de mano es solo una mochila o cartera en vez de una maleta tamaño “carry on”, entre las numerosas inquietudes que surgen es si cuentas con lo necesario para estar lo más cómodo -o lo menos incómodo- posible dentro de las circunstancias.

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A menos que seas como algunos famosos, que viajan livianos de equipaje porque compran lo que necesitan en su destino de llegada (sí, los hay), la siguiente lista puede servirte para repasar tus imprescindibles según tus circunstancias e intereses si te ves forzado a quedarte dentro del aeropuerto por tantas horas. Estos consejos aplican si luego de aterrizar te dan la noticia de que tu maleta se extravió o va por otra ruta.

Artículos de higiene

Suena obvio, pero en ocasiones, si el viaje es corto, hay quienes envían estos artículos en la maleta grande. Lleva contigo siempre esenciales de higiene como jabón, desodorante, cepillo de dientes, pasta dental, “wipes” o toallitas húmedas (tanto para el cuerpo como las de quitar maquillaje), champú, acondicionador, cepillo pequeño para cabello y “gel” o crema de estilo, “body mist” y un paquete pequeño de toallitas desinfectantes.

También, considera crema para el cuerpo, maquillaje, cremas y máquina de afeitar y navajas desechables. Si hay bebés, en la medida posible empaca pañales desechables extra.

Recuerda que los líquidos de equipaje de mano no pueden ser mayores de 3.4 onzas por envase, incluyendo las cremas de tu rutina de belleza y hasta la pasta de dientes. Una almohada de cuello también resulta conveniente por si te tocar dormir o tomar una siesta durante la espera.

Ropa

Considera un cambio de ropa por cada miembro de la familia. Si el espacio en la mochila por cada persona no es mucho, entonces una camiseta, un “top” o prenda superior es mejor que nada, en especial por si se extravía la maleta. Incluye un pijama, ropa interior y al menos un par de medias. No olvides el abrigo. Aunque se trate de un destino tropical, en los aeropuertos suele hacer frío.

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Medicinas

Siempre debes tener a la mano tus medicamentos esenciales. Haz una lista antes de empacarlos para asegurarte de que no te falte ninguno. Viaja con dosis extra. Y no olvides los básicos de primeros auxilios (para malestares como dolor de cabeza, alergia, catarro, malestar estomacal, diarrea, etc.).

Meriendas

Llevar algunas barras nutricionales y “snacks” puede ser un gran resuelve -tanto para adultos y niños- en lo que resuelves dónde desayunar, almorzar o cenar. En el caso de la fórmula para bebé, lleva cantidad adicional.

Tecnología

Recuerda el cargador para el celular o móvil y la batería externa (“power bank”). Lleva audífonos, no solo porque en el avión te costarán más caros, sino también por consideración y respeto a la gente que está a tu lado y que no tiene por qué exponerse a tus conversaciones o entretenimiento en el modo “alta voz” de tu celular.

Juguetes

Mantener a los niños entretenidos cuando hay una larga espera puede tener sus retos. Además de los aparatos tecnológicos, según su edad, considera peluches, libros de pintar y juguetes interactivos como los que se venden “travel size”.

Si tu presupuesto lo permite

En los aeropuertos existen espacios exclusivos conocidos como “lounges” o salas VIP. Aunque por lo general se accede a través de membresías con ciertas tarjetas de crédito (“premium”) y la red Priority Pass, entre otros, algunos ofrecen la opción de pagar un pase para cierta cantidad de horas. Además de la comodidad y un ambiente más relajado lejos del bullicio, algunos incluyen meriendas, comidas, bebidas, Wi-Fi y, a veces, baños con duchas.