En honor a la tradición de la Noche de San Juan en Puerto Rico, los hoteles de The Condado Collection anunciaron tres experiencias exclusivas creadas para celebrar esta festividad emblemática adaptándose a la personalidad de cada invitado.

La Noche de San Juan es una tradición puertorriqueña importante para celebrar el solsticio de verano, el día más largo del año. Se dice que el agua se impregna de abundante energía, y la costumbre de tirarse en ella es para dar paso a una nueva etapa de felicidad y buena suerte. The Condado Collection te ofrece varias opciones, para cada estilo de público.

La Concha Resort llevará a cabo el fin de semana “One Hot Summer Weekend” por segundo año consecutivo, en el cual la celebración no se limitará únicamente a la Noche de San Juan del domingo, sino que se extenderán las festividades con actividades desde hoy, viernes. Dando comienzo a un vibrante fin de semana, el viernes tendrás la oportunidad de disfrutar de una cena y variedad de cocteles en un ambiente “resort chic” con vista al mar, seguido por un divertido “Wellness & Brunch” durante el día del sábado. El evento principal el domingo 23 de junio: One Hot Summer Night comenzará a las 6:00 p.m. con variedad de cocteles en el lobby, Plenéalo, la Tribu de Abrante, DJ y otros artistas y sorpresas hasta las 3:00 a.m. Las opciones de estadía incluyen tarifa especial para todo el fin de semana; o para el domingo solamente; acceso a reservar VIP lounges en la piscina desde las 12:00 p.m. y el uso de una habitación durante el día, o, boletos para el evento principal del domingo. Para adquirir boletos y todos los detalles del fin de semana accede a la página de La Concha Resort.

El boutique hotel solo para adultos Condado Ocean Club ha renovado su domingo 23 de junio para celebrar durante todo el día con una variedad de experiencias aún más vibrantes y memorables. Este año, comienzan con el Pride Brunch en su restaurante Social frente al mar, a partir de las 11:00 de la mañana que puedes reservar visitando OpenTable.com

Además, Condado Ocean Club celebrará ese mismo día la Noche de San Juan Pride Edition en el área de la piscina. El evento contará con la música de DJ Joaquin Opio y DJ Boo-Hype desde la 1:00 pm hasta la medianoche. Pueden reservarse cabanas para una experiencia VIP. Para quienes deseen hospedarse esa noche, el hotel creó una tarifa especial que se puede reservar en CondadoOceanClub.com utilizando el código PRIDE

El restaurante STK San Juan comienza celebrando el fin de semana con Dare to Disco el viernes 21 de junio en donde a partir de las 4:00 p.m. habrá DJ, entretenimiento sorpresa y cocteles especiales. Puedes reservar a través de OpenTable.com

Otra forma es optar por celebrar la Noche de San Juan de una forma tranquila. Condado Vanderbilt Hotel te invita a disfrutar de una velada plácida en su restaurante Tacos & Tequila con el exclusivo evento Tulum Tiki Beach Party. Únete en esta mágica noche con música en vivo de 7:00 a 9:00 p.m. y un Happy Hour de cerveza en el mismo horario. Disfruta también de un menú especial inspirado en la Noche de San Juan, con una selección de bocados exquisitos. Para garantizar su lugar en este evento puedes reservar a través de OpenTable.com

Celebrar en El San Juan Beach Club de Fairmont El San Juan Hotel

El San Juan Beach Club, ubicado en el prestigioso Fairmont El San Juan Hotel, promete una experiencia inolvidable bajo las estrellas el domingo 23 de junio. Busca tu traje de baño favorito, o tu ajuar de verano y únete a la diversión.

El San Juan Beach Club está ubicado en el prestigioso Fairmont El San Juan Hotel. ( Suministrada )

La Noche de San Juan en el San Juan Beach Club ofrecerá una combinación de electrizante entretenimiento en vivo y actuaciones de DJ de renombre. Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en una atmósfera llena de ritmo y energía. El programa de entretenimiento comienza a las 8:00 pm y cuenta con la banda Ron Ley, DJ Iván Robles, DJ Xtasys y DJ JAV, con una mezcla de géneros musicales para satisfacer todos los gustos. Asegura tu entrada para esta Noche de San Juan a través de Ticketera.