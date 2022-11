Las gemelas Joanne y Caroll López Ponzio siguen en su aventura por la escritura. Esta vez con la presentación de “Mi familia es de Puerto Rico- My Family is from Puerto Rico”, libro bilingüe ilustrado que busca resaltar la importancia de compartir y preservar la herencia puertorriqueña con las familias de la diáspora.

Basándose en los relatos de su familia, se hace un recuento de todas las cosas que han aprendido de sus padres sobre Puerto Rico y de cómo las reconocen al momento que visitan la Isla. Este relato lleno de emoción y nostalgia destaca varios atributos que identifican a los boricuas: la comida, el canto del coquí y la bandera, entre otros.

Joanne y Caroll, oriundas de Yabucoa, en sus obras literarias se distinguen utilizando el seudónimo de Nana y Nina, respectivamente. Joanne es ingeniera mecánica radicada en Tennessee y Caroll estudió comercio internacional con una maestría en logística marítima y vive en Humacao.

“Al vivir fuera de Puerto Rico, quería que mis hijos conocieran a Puerto Rico a través de mis relatos, las historias familiares sobre nuestras vivencias de la Isla, ese calor familiar y también que pudieran tener ese sazón puertorriqueño en las comidas para que no fuera un sabor extraño. Poco a poco la fuimos desarrollando y con esa misma nostalgia que ambas sentimos viviendo fuera de Puerto Rico, ya que hubo en un momento que ambas residimos fuera de la isla, fue que decidimos escribir un cuento que fuera fácil de entender para todos esos niños y esas familias que se encuentran viviendo en la diáspora como yo, pero que desean que sus hijos tengan presente sus raíces puertorriqueñas y sientan ese amor y orgullo por Puerto Rico aunque no hayan nacido allí. Así es que nace la idea para nuestro segundo libro”, abundó Nana.

Portada del libro. ( Suministrada )

Ambas coinciden que desde hace un tiempo llevaban escribiendo historias y siempre tuvieron el deseo de plasmarlas en libros, pero no contaban con el tiempo para hacerlo pues trabajaban a tiempo completo. “Cuando quedamos embarazadas y a raíz de la pandemia escogimos ser mamás a tiempo completo, pero vimos una oportunidad en comenzar a trabajar en este sueño tan anhelado y es aquí cuando decidimos refinar y terminar los manuscritos que ya habíamos comenzado para comenzar a enviarlos a distintas casas editoriales. Para este segundo libro, quisimos publicarlo con una casa editorial puertorriqueña”, explicó Nana sobre el libro bajo el sello de la Editorial Raíces e ilustrado por Angela Flecha Flecha. El mismo ya está disponible en su página web www.mundonananina.com y en distintas librerías a través de toda la isla.

“Mi familia es de Puerto Rico- My Family is from Puerto Rico” cuenta con hermosas ilustraciones acompañadas de texto en inglés y español, lo que hacen que la lectura sea fácil de seguir y disfrutada por todos los miembros de la familia.

“No tienes que ser puertorriqueño para adquirir el libro, ya que el mismo puede despertar la curiosidad en los niños sobre su herencia familiar y hasta comenzar una conversación con las famosas preguntas: ¿Quiénes somos? y ¿De dónde venimos?”, destacó Nina.

Este año, las hermanas publicaron su primer libro, “Haciendo olas- Making Waves” bajo la casa editorial española Babidi-Bú. El mismo ha sido galardonado dos veces como mejor traducción de inglés a español en la categoría de libros ilustrados para niños y a su vez obtuvieron una mención de honor en la categoría de Mejor libro inspiracional para niños en los Latino Book Awards celebrados este pasado agosto en California. A su vez, la Editorial Babidi-bu les otorgó el premio como mejor libro bilingüe en la celebración de los Premios Babidi-Bu 2022 celebrados en Barcelona, España.