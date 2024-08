Por más de dos décadas, José “Pompi” Vallejo y Shirley Rodríguez se han caracterizado como dos de los productores más destacados con espectáculos de envergadura en escenarios locales y de Estados Unidos.

A pesar de los éxitos que disfrutan con su faena, Vallejo admitió en entrevista con Primera Hora que el lleva y trae de la industria del entretenimiento lo obligó a “protegerse mucho de decepciones en el negocio”.

“Uno, de alguna manera, se convierte un poco frío, no en ser una mala persona, pero para uno frustrarse con los sentimientos de la gente, que son variados en este negocio, llegué a un punto que me distancié”, sostuvo.

Pero cuando la pareja sufrió la pérdida de dos familiares de manera súbita, el empresario indicó que un regalo de su hermana les inyectó un alivio necesario en un momento de sumo dolor y hoy celebran la bendición de contar con su criatura de cuatro patas, Miss Bali, en el Día del Perro.

“Ella se robó el corazón de todos cuando llegó a nosotros en 2021. Ese movimiento del rabo, ese amor incondicional, esa alegría desde que abres los ojos hasta que te acuestas a dormir; te quiere como tú eres”, expresó sobre su “hija perruna”.

Vallejo aseguró que la cachorra “bichpoo”, una combinación de las razas “bichon frisé” y “poodle”, se integró al día a día de la familia instantáneamente al graduarse como perra de servicio en una escuela de Miami, Florida, y fungir como apoyo emocional tanto en viajes laborales, como espacaditas.

La "bichpoo", quien es perra de servicio, se dedica a llevar alegría en distintos hospitales de la Isla. ( Suministrada )

“Bali ha viajado mucho, porque ella va con nosotros a los cruceros, a nuestros compromisos; ella ha pisado Brasil, Nueva York, París, Los Ángeles, Canadá. Hasta ha ido a esquiar con nosotros en Aspen”, expresó.

Pompi resaltó también que la criatura cuenta con sus propias redes sociales, con las que atrajo la atención de internautas con su adorable mirada y sus “outfits” coloridos, convirtiéndose en una sensación para diversas marcas. “Entró por un lado y ahora ella es la artista de la familia”, dijo, entre risas, el coordinador de eventos.

No obstante, la cachorra no es solo una estrella, expuso Vallejo, sino que también es un ser significativo para su hijo Aaron, quien padece de autismo, al ver cómo el joven socializaba con la perrita cada vez que lo visitaba en la Gran Manzana.

“Ahí dije ‘esto hay que maximizarlo’. Y entonces Bali ha ido a visitar hospitales en Puerto Rico, a acompañar a niños, y hasta llevar alegría a la base del St. Jude Children’s Hospital en Memphis, Tenesí, donde la invitaron de nuevo este año. Bali lo único que hace es dar alegría”, manifestó, destacando también que su presencia en su hogar hasta ha sido de gran influencia en el mundo laboral.

Miss Bali se convirtió en una sensación en las redes sociales con su adorable figura. ( Suministrada )

“A mí, un empleado antes me podía decir que se enfermó y yo pensaba que si no tenía días acumulados, pues pierdes el día de trabajo. Pero me pasa eso ahora y lo primero que le pregunto al empleado es: ‘mano, ¿tú estás bien? ¿Viste al doctor?’. Con Bali empecé a ver la vida con la misma pureza y sencillez que la ve ella. Uno cambia mucho, hay mucho sentimiento envuelto”, apuntaló.

Por eso, la familia de Mr. And Mrs. Entertainment se unió a la empresa Hello Media para lanzar una campaña publicitaria con la flamante “petfluencer”, con la que exhortan al público a reconocer el día conmemorativo, que se encuentra en su vigésimo aniversario en Estados Unidos.

“Somos más los que valoramos ese amor genuino y puro que dan los perritos, que yo, la verdad, te digo que si ella no puede ir para algún viaje, a menos que sea algo importante en salud, yo no estoy”, aseguró el también profesor, quien indicó que el impacto de la “dog model” ha sido tanta que hasta inspiraron a un matrimonio adoptar su propio perro, algo que los ayudó a salir de un momento tumultuoso.

Rodríguez, por su lado, indicó que con este día, también espera que el pueblo tenga en cuenta la lamentable situación de abandono y maltrato de animales que confronta la Isla, por lo que hizo un llamado a la adopción responsable y bien plafinicada.

“Hay que fomentar la responsabilidad de que si tienes una mascota tienes que cuidarla. Además, también debemos tener en cuenta la esterilización, que sabemos que es algo costoso, que no todo el mundo tiene los recursos, pero necesitamos buscar la manera de hacer esto, porque por no esterilizarlos es que vemos tanto ese abandono”, enfatizó la productora.