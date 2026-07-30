Hablar abiertamente sobre la lactancia materna sigue siendo necesario, ya que no siempre las familias conocen los recursos disponibles, las alternativas para superar las dificultades o los derechos que protegen esta práctica natural. En Puerto Rico existen leyes que reconocen y protegen la lactancia materna y la extracción de leche, por lo que la orientación también contribuye a que las madres conozcan sus derechos y los ejerzan con mayor seguridad.

El viernes, 31 de julio comienzan las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, una oportunidad para que embarazadas, madres lactantes, padres, familiares y cuidadores reciban información confiable, aclaren sus dudas y conecten con profesionales y grupos de apoyo que puedan acompañarlos durante esta etapa. La programación se extenderá hasta el domingo, 2 de agosto, en el centro comercial Plaza Las Américas.

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“El Hospital Auxilio Mutuo se une a esta jornada como parte de su compromiso social con la educación y la salud maternoinfantil. Para nuestra institución es importante respaldar iniciativas que acerquen información confiable, orientación y redes de apoyo a las madres y sus familias”, expresó el Dr. Diego Sáinz de la Peña, director del Departamento de Pediatría del Hospital Auxilio Mutuo.

La jornada es organizada por la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico. Los detalles de la programación y los horarios de las actividades pueden consultarse en sus redes sociales, a través de @colactanciapr

“Contar con información basada en evidencia y con una red de apoyo puede marcar una diferencia importante en la experiencia de lactancia. Estas actividades permiten que las familias conozcan los recursos disponibles y reciban orientación en un ambiente accesible y libre de juicios”, expresó Maritza Medina, educadora perinatal certificada y educadora en lactancia.

La programación incluirá charlas educativas, orientación, grupos de apoyo, paneles y actividades para toda la familia. El cierre contará con una caminata familiar y el tradicional desfile de bebés lactados. Como continuación de este esfuerzo, el lunes, 3 de agosto, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., se ofrecerá una nueva edición de la charla gratuita Hablemos de Lactancia, en el Salón C del piso 9 del Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

La actividad está abierta a todas las familias, independientemente del ginecólogo obstetra que atienda el embarazo o de la institución donde reciban atención durante el parto y después del nacimiento del bebé.