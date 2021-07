¡Llegó el verano y por fin podemos salir casi sin restricciones! Ya es hora de hacer turismo interno, disfrutar de nuestras bellezas naturales y compartir en familia. Es importante prestar atención a las actividades diarias y evitar que el calor nos debilite o deshidrate, con atención especial a los niños, embarazadas y personas de edad avanzada.

Cuando pensamos en comida para el verano, buscamos alternativas para cocinar en la barbacoa. Sin embargo, los alimentos que generalmente cocinamos de esta forma son fuertes a la digestión y el cuerpo requiere utilizar más energía para digerirlos. Después de perder un verano y tener un año atípico, ¿por qué no preparar alimentos refrescantes para disfrutarlos en familia?

Cuando pensamos en hidratación, generalmente viene a la mente el agua. Sin embargo, podemos aportar hidratación a nuestro cuerpo y refrescarlo a través de algunos alimentos. Veamos

Pechugas de pollo o pavo

Cocinas según tu preferencia. Recuerda evitar el exceso de sal. Después de cocidas las guardas en nevera, cortas en trozos cuando estén completamente frías. Añade los trozos de pechugas a estas combinaciones:

Wrap: queso crema, cilantrillo, lechuga, espinaca, tomates, zanahorias, aguacate.

Ensalada: lechuga, kale, pepinillo, calabacín, tomate, queso feta, vinagre balsámico.

Con frutas: papaya, manzana, aguacate, nueces, queso del país, hojas de menta, limón.

Frutas

¡Prepara una ensalada de frutas, es muy refrescante y a la vez hidrata! Puedes cambiar las frutas y la proteína, según los gustos y preferencias de los tuyos:

papaya, piña, fresas, semillas de calabaza, arándanos, yogur griego.

mandarinas, mango, frambuesas, nueces, queso “cottage”.

Más que agua

Nada como el agua para mantenernos hidratados. Debemos estar pendientes de que con el calor perdemos electrolitos y nutrientes. En vez de tomar bebidas con colorantes, azúcar y sabores artificiales puedes hacer infusiones, son muy refrescantes y fáciles de hacer.

Cortas las frutas pequeñas, añades agua y dejas reposar en nevera desde la noche anterior:

limón, melón, china y hojas de menta

piña, fresas, pepinillo y hojas de menta

Puedes hacer las combinaciones según tus gustos. Lo ideal es no mezclar muchos ingredientes para que puedas disfrutar del sabor.

Frappé

Es otra alternativa rápida y saludable, no los que venden hechos con una cantidad exagerada de azúcar añadida, me refiero a los empaques que venden en el mercado con combinaciones de frutas, mezclas en la licuadora con hielo y agua. No añadas endulzante por la cantidad de azúcar que contienen las frutas. Importante: personas que padecen de diabetes o colesterol alto deben tener precaución al momento de tomarlo.

Todas las alternativas que te recomendamos son saludables, pero como todo, la moderación y las porciones es lo más importante. Te deseamos un excelente verano. ¡Cuídate, por ti, y por los tuyos!

(La autora es chef especialista en comida saludable y propietaria de Criolite, Corp.)