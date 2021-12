Barranquitas. La furia desatada por los huracanes Irma y María en Puerto Rico también destrozó uno de los restaurantes más icónicos del País, la entonces Vecindad del Chavo, enclavado entre las montañas barranquiteñas.

Sin embargo, su propietario Luis Daniel Rosado Rodríguez, a quien desde pequeño le apodan “El Chavo”, después de sufrir al ver su esfuerzo hecho añicos decidió trabajar duro para levantar el negocio familiar que a tantos produjo alegrías, por sus delicias culinarias y el insuperable entorno natural.

De esa manera, transformó su angustia en ganancia para construir un nuevo establecimiento que bautizó como La Vecindad Steak House, y justo donde los fenómenos atmosféricos habían decretado un final, nació un concepto distinto que supera el ofrecimiento original.

PUBLICIDAD

“El local era más pequeño cuando comencé en el 2007; tenía el nombre de La Vecindad del Chavo que creció a un tope que tuvimos que seguir expandiéndonos y cuando vino el huracán María destruyó parte de las facilidades. Se me quería caer el mundo porque era el sustento de mi familia, al verlo destruido como estaba, pero pensé que estaba pagando un seguro y nunca me imaginé que el seguro no me fuese a cubrir ya que la agencia se fue a la quiebra”, recordó el “Chavo” barranquiteño.

“Menos mal, que soy una persona que no me quedo quieto y comencé a trabajar con la recuperación del país en cuando al desganche y limpieza de carreteras. Entonces, fui arreglando el negocio poco a poco. El negocio había subido tanto y estaba estable, pero, como todo negocio que tiene su tope y baja, decidimos reinventarnos y darle otro giro a lo que es La Vecindad”, agregó.

Según Rosado Rodríguez, el establecimiento reabrió sus puertas al público hace aproximadamente un año y medio con un tentador ofrecimiento que expandió sus posibilidades. Así que lo bueno se puso mejor.

Luis Daniel Rosado Rodríguez, a quien desde pequeño le apodan “El Chavo”, propietario del negocio. ( XAVIER GARCIA )

“Lo principal es la comida que es exquisita y, a eso, le añadimos que ahora tenemos un salón de actividades privadas, cuatro salones adicionales para los comensales; en realidad hace como 600 personas sentadas. El ambiente es familiar, tranquilo, cliente que viene pasan el día porque se sienten con paz mental y se desconectan del mundo”, detalló.

“Tiene un área de juegos para niños, consta con una tarima para música en vivo los fines de semana, tiene sus kiosquitos individuales de souvenirs, juguetes, bufandas, diversidad de productos. También, tiene tres barras, variedad de tragos, los cortes de carne nosotros los elaboramos, compramos todo y hacemos nuestros propios cortes, por eso tenemos un área de carnicería. Antes teníamos unas pinturas, pero cambiamos completamente el concepto”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El Tornado ( XAVIER GARCIA )

La especialidad de esta nueva vecindad son los cortes de carne de res, con menú para niños, platos personales y otros para compartir en familias o grupos de hasta cuatro personas, pues la generosidad al servir satisface a comensales de todas las edades.

“Como tuve que estar un año cerrado por esto de los huracanes Irma y María, tomé las tormentas por bien porque a veces, la gente dice ‘qué mal me va’, y yo le tomé los nombres y pues cree mi propio menú, algo distinto a todo lo que vas a encontrar en toda la Isla”, expuso al mostrar la carta de este restaurante con acondicionador de aire natural.

Irma y María encabezan la lista de opciones, seguido por La rueda de la vecindad, Lo que trajo María, El ojo del huracán, La tempestad, La sábana de Fema, El apagón y El chillo de la vecindad, entre otros ofrecimientos que humedecen de inmediato el paladar.

“Ahora tengo el Irma y María, un mar y tierra con brazilian sirloin que va con dos rabos de langosta, lleva dos acompañantes incluidos y sale en un montaje exclusivo ya que el plateo de nosotros es único. Entre los acompañantes a escoger tenemos tostones, mofongo, mamposteao, arroz blanco, habichuelas, papas fritas, papas wedge, sweet potatoes, yuca stick, todo preparado aquí”, mencionó.

La rueda de la vecindad ( XAVIER GARCIA )

“La rueda de la vecindad es como decir la estrella cuando sube y baja, por eso simula mucho a una estrella. Son seis pechugas rellenas de jamón, queso y amarillos, envueltas en bacon y sale montado en ese plato que también es bien distintivo de nosotros. Eso es para cuatro personas. Incluye dos acompañantes, y si la familia es grande le añaden dos acompañantes más y ahí tienen comida para toda la familia”, manifestó.

PUBLICIDAD

La creatividad del “Chavo” es ilimitada, confesó, pues considera su experiencia en la cocina como “pura adrenalina”.

“Me gusta mucho, es algo que es creativo. La cocina es bien creativa y sigues buscando y cuando le haces un plato a la gente y le agrada, eso me motiva más y uno quiere seguir en eso”, reveló.

De hecho, entre sus recientes creaciones hay una que todavía no tiene nombre, que consta de “un pimiento relleno envuelto en churrasco y sale con la salsa de la casa que la base principal es el bacon con cebollita, pimiento. La receta es secreta”.

Igualmente, cuenta con una extensa variedad en asopaos, mofongos rellenos y mariscos de todas clases.

En cuanto a los tragos, el establecimiento se distingue por la sabrosura de sus mojitos.

“Aquí lo más que nos piden son los mojitos porque desde los comienzos hemos participado en los Mojitos Fest, son frutas naturales y en estas actividades hemos salido con premio. El favorito es el de granada, acerola, sabor rico y refrescante”, puntualizó.

“Todos nuestros postres son elaborados aquí. Tenemos desde tres leches, cheesecake de strawberry, cheescake de chocolate, bizcocho de chocolate, flan queso y de vainilla, flancocho”, acotó.

El restaurante está ubicado en la carretera PR-771, kilómetro 4.0 del Barrio Barrancas, sector Los Zayas en Barranquitas.

“No es necesario hacer reservación porque tenemos suficiente espacio, al aire libre, todos los salones. Estamos de viernes a domingo con todos los salones abiertos de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.”, concluyó.

Para detalles puede acceder a www.lavecindadsteakhouse.com, además de sus páginas oficinales en Facebook e Instagram o llamar al 787-385-6417.