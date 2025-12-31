ARIES (21 marzo – 19 abril)

Te mereces lo mejor. Antes de la medianoche, párate frente a un espejo, pide eso que deseas en voz alta y verás que lo consigues.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Dibuja en un papel la casa o carro que quieres tener, el viaje que deseas hacer; dóblalo en tres y guárdalo debajo de tu colchón para que se materialice.

GEMINIS (21 mayo – 20 junio)

Lo más cerca posible de la medianoche del 31, antes de despedir el año, coloca una flor roja en agua a la luz de la luna y verás que tendrás un año de pasión.

CÁNCER (21 junio -22 julio)

El último día del año abre bien las ventanas de tu casa y respira profundamente visualizando eso que tanto deseas con alma y corazón. Se te concederá.

LEO (23 julio – 22 agosto)

Compra una cartera y déjala a la suave luz de la luna pisciana la víspera del nuevo año, llévala contigo siempre y mucho dinero te acompañará en el 2020.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

El día 31 pon tres flores, una blanca, una roja y otra amarilla en tu mesa de noche, y cuando se sequen guárdalas en tu gaveta.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Para cambiar lo que te desagrada en bienestar, prende una vela blanca cerca de la medianoche del 31 y déjala en una ventana hasta que se apague.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Antes de despedir el año, escribe en un papel lo que te inquieta, haz una pelotita con él, échala sobre tu hombro izquierdo y verás que desaparece el problema.

SAGITARIO (22 noviembre - 21 diciembre)

Llena una bolsa de tela blanca con piedras de diferentes tonalidades y guárdala en un rincón de tu casa para tener un año superafortunado.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Para la buena suerte en amor y dinero pon un platillito con canela y clavo debajo de tu cama el 31 y déjalo ahí por una semana.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Lograrás eso que tanto ansías en este nuevo año si envuelves antes de las 12:00 en una tela verde una foto o dibujo de lo que deseas y lo guardas todo el año.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Para que tus sueños se realicen en este nuevo año, compra una almohada nueva y estrénala la última noche del año.