Rituales de buena suerte para despedir el 2025
Rukmini comparte lo que debes hacer esta noche para que la buena fortuna te acompañe en el año que esta por comenzar.
ARIES (21 marzo – 19 abril)
Te mereces lo mejor. Antes de la medianoche, párate frente a un espejo, pide eso que deseas en voz alta y verás que lo consigues.
TAURO (20 abril – 20 mayo)
Dibuja en un papel la casa o carro que quieres tener, el viaje que deseas hacer; dóblalo en tres y guárdalo debajo de tu colchón para que se materialice.
GEMINIS (21 mayo – 20 junio)
Lo más cerca posible de la medianoche del 31, antes de despedir el año, coloca una flor roja en agua a la luz de la luna y verás que tendrás un año de pasión.
CÁNCER (21 junio -22 julio)
El último día del año abre bien las ventanas de tu casa y respira profundamente visualizando eso que tanto deseas con alma y corazón. Se te concederá.
LEO (23 julio – 22 agosto)
Compra una cartera y déjala a la suave luz de la luna pisciana la víspera del nuevo año, llévala contigo siempre y mucho dinero te acompañará en el 2020.
VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)
El día 31 pon tres flores, una blanca, una roja y otra amarilla en tu mesa de noche, y cuando se sequen guárdalas en tu gaveta.
LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)
Para cambiar lo que te desagrada en bienestar, prende una vela blanca cerca de la medianoche del 31 y déjala en una ventana hasta que se apague.
ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)
Antes de despedir el año, escribe en un papel lo que te inquieta, haz una pelotita con él, échala sobre tu hombro izquierdo y verás que desaparece el problema.
SAGITARIO (22 noviembre - 21 diciembre)
Llena una bolsa de tela blanca con piedras de diferentes tonalidades y guárdala en un rincón de tu casa para tener un año superafortunado.
CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)
Para la buena suerte en amor y dinero pon un platillito con canela y clavo debajo de tu cama el 31 y déjalo ahí por una semana.
ACUARIO (20 enero – 18 febrero)
Lograrás eso que tanto ansías en este nuevo año si envuelves antes de las 12:00 en una tela verde una foto o dibujo de lo que deseas y lo guardas todo el año.
PISCIS (19 febrero – 20 marzo)
Para que tus sueños se realicen en este nuevo año, compra una almohada nueva y estrénala la última noche del año.