El mantenimiento del baño constituye una de las tareas más exigentes dentro del hogar debido a la constante acumulación de bacterias y gérmenes en sus superficies.

Ante esta problemática, expertos en limpieza destacan un método casero basado en una reacción química potente que utiliza ingredientes presentes en casi todas las alacenas. Esta técnica, que gana adeptos en las redes sociales, emplea una combinación precisa de sal, bicarbonato de sodio y aceite neutro para higienizar el inodoro de forma profunda.

La receta requiere mezclar 1 taza y media de sal con 1 taza y media de bicarbonato y 25 cucharadas de aceite neutro (vegetal, de girasol, canola, maíz o coco neutro). Los especialistas sugieren esparcir esta preparación por todos los rincones del sanitario para maximizar su alcance.

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El proceso exige paciencia, ya que resulta crucial dejar que la mezcla actúe durante una noche completa. Durante ese lapso, la reacción química descompone las impurezas adheridas a la porcelana. Al día siguiente, el paso final consiste en verter agua hirviendo sobre la mezcla para remover los residuos y finalizar con la descarga del depósito.

Como un aporte adicional para optimizar la higiene, los profesionales sugieren exprimir jugo de limón en la zona tratada. Este ingrediente aporta un aroma fresco, colabora con el brillo de las paredes y refuerza la eliminación de agentes patógenos. Respecto a la frecuencia ideal de esta limpieza, los expertos aconsejan aplicar este método al menos una vez al mes o cada 15 días, dependiendo del nivel de uso del sanitario.

La simplicidad de la técnica permite mantener el ambiente desinfectado sin necesidad de adquirir productos costosos ni invertir demasiado tiempo en el proceso.

Otros espacios

Pero el cuidado del baño trasciende al inodoro y abarca también las juntas de los azulejos, donde la humedad propicia la aparición de hongos y suciedad. Para estas áreas, los referentes del sector proponen cuatro abordajes prácticos y accesibles:

Primero, el uso de un cepillo de cerdas firmes resulta fundamental para acceder a las ranuras difíciles y remover la mugre acumulada.

Posteriormente, el enjuague con esponja asegura la eliminación completa de los restos sueltos.

Por otro lado, la aplicación controlada de vapor combate los hongos más resistentes, aunque debe hacerse con precaución para no dañar la superficie.

Para el acabado final, un blanqueador aplicado con cepillo permite devolver la luminosidad y el tono original a las superficies.

En casos donde el deterioro es avanzado, los expertos mencionan que la tendencia actual consiste en pintar nuevamente los azulejos, lo que evita los costos y molestias de una obra de remoción y colocación de loza nueva.

Estas estrategias combinan el aprovechamiento de recursos domésticos con técnicas sencillas de mantenimiento. De esta manera, cualquier hogar puede garantizar un entorno higiénico mediante pasos claros que no requieren conocimientos previos ni una gran inversión económica.

La clave radica en la constancia de estas acciones, que transforman la limpieza del sanitario y otras áreas en una rutina eficaz, accesible y, sobre todo, profesional para lograr un espacio reluciente durante todo el año.

10 claves para mantener el baño limpio