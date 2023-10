El día de Halloween es uno de los más divertidos del año.

Para disfrutar esta celebración de manera segura, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico ofrece unos consejos, que pueden ser útiles para todas las familias. Toma nota para beneficio de los tuyos, sean pequeños o mayores.

Cuando salgan de “trick or treat” en el vecindario

Lleva contigo desinfectante para manos mientras hacen “trick or treat” y utilízalo después de tocar objetos u otras personas. Lávense las manos cuando lleguen a casa.

Provee a los niños de una linterna para iluminar el recorrido y considera agregar cinta reflectiva a los disfraces y en las bolsas de dulces para hacerlos más visibles a los vehículos que circulan por las calles.

Planifica la ruta con anticipación y asegúrate de que los adultos sepan a dónde van sus hijos. Un padre o adulto responsable debe acompañar a los niños pequeños de puerta en puerta.

Asegúrate de que caminen por las aceras, no en la calle, y que no corran. Recuérdales mirar a ambos lados antes de cruzar la calle y que lo hagan sólo en las esquinas. No se debe cruzar entre carros estacionados.

Solamente visiten los hogares que tienen la luz de entrada o del balcón encendida y nunca entren al hogar. Tengan precaución con animales o mascotas en los alrededores.

Asegúrate de que un adulto revise los dulces antes de que los coman. Elimina los dulces sueltos, los paquetes abiertos y prevén cualquier peligro de asfixia. Desecha cualquier artículo con nombres de marcas con los que no estés familiarizado.

Para quienes planifican recibir visitantes en sus hogares

Ilumina bien el área para que los visitantes puedan ver sin problemas.

No entregues dulces si alguien en el hogar no se siente bien o está aislado. Esto ayuda a mantener a los demás saludables y rompes la cadena de transmisión en caso de alguna enfermedad o virus.

Despeja las hojas de tus aceras y escalones. Limpia el balcón o patio delantero de obstáculos que pudieran causar que alguien se tropiece.

Precaución al guiar el día de Halloween

Presta atención a los niños y niñas: en ocasiones, a las personas se les olvida mirar a ambos lados antes de cruzar la calle; así que presta especial atención mientras conduces ese día.

Descarga la aplicación gratuita de Primeros Auxilios de la Cruz Roja para acceder instantáneamente al asesoramiento de expertos para emergencias comunes.

Accede a la tienda de aplicaciones para IPhone o Androide, y busca First Aid de la Cruz Roja Americana; está disponible en español. Para conocer más sobre la labor que realiza el voluntariado de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, puede acceder cruzrojapr.net.