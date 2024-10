No es ningún secreto que los niveles de estrés en la ciudadania está aumentando, pero en un año electoral puede ser especialmente difícil mantener la calma.

Según una encuesta publicada a principios de este año por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, aproximadamente el 73% de los encuestados en se país informaron sentirse ansiosos por las próximas elecciones.

Afortunadamente, hay una solución que a menudo está al alcance de las personas. Best Friends Animal Society, una organización nacional líder en el bienestar animal que trabaja para acabar con el sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos, comparte algunas formas en que los gatos y perros pueden ayudar a aliviar la tensión a medida que se acerca el 5 de noviembre:

Son una presencia calmante: Aunque no lo creas, dedicar unos minutos a acariciar a un perro o gato puede tener un impacto en el estado de ánimo de las personas. Simplemente estar cerca de las mascotas puede reducir el cortisol, lo que ayuda a disminuir los sentimientos de estrés y ansiedad.

Más que una cara bonita: ¿Alguna vez has mirado a un perro o un gato y te has sentido mejor? Bueno, no es coincidencia. Los estudios han demostrado que el simple acto de hacer contacto visual con una mascota libera oxitocina (la hormona del amor) y dopamina (un neurotransmisor), ambos comprobados para ayudar a aliviar la ansiedad y la depresión.

Un sentido de propósito: Tener un perro o gato significa ser responsable de su salud y bienestar. Esto a menudo genera un sentido de propósito que ha demostrado mejorar la confianza en uno mismo y el valor propio, lo cual es importante para mejorar la salud mental.

El compañero perfecto: A veces, simplemente tener a alguien (o algo) a nuestro lado puede marcar la diferencia en el mundo. Las mascotas pueden brindar una sensación de seguridad y compañía, lo que es especialmente importante para aquellos que viven solos o pasan grandes cantidades de tiempo por su cuenta.

¿Estás pensando en traer a casa un nuevo generador de buen humor esta temporada electoral?

Considera adoptar una mascota de un albergue o grupo de rescate local. Según datos de Best Friends, aproximadamente 7 millones de personas planificaron adquirir una mascota en 2024, y si solo un 6% más de personas eligieran adoptar en lugar de comprar sus mascotas a criadores y tiendas de mascotas, acabaríamos con el sacrificio de perros y gatos en los albergues.

Para aquellos que no pueden adoptar, consideren convertirse en hogar temporal o voluntarios en un refugio de animales local para ayudar a aumentar la vida de las mascotas. Para encontrar un albergue o grupo de rescate en tu comunidad y aprender más formas de ayudar, visita bestfriends.org o gapsa.pr.gov/albergues.

Para más información visita salvaunamascota.org.